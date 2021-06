Madrugadores são mais felizes do que quem dorme até tarde

Acordar cedo pode ser um fator protetor contra a depressão. Novos estudos sugerem que as pessoas que conseguem acordar cedo, pela manhã, são mais felizes e menos propensos a depressões do que quem dorme até tarde. Uma das investigações refere mesmo que acordar uma hora mais cedo do que o habitual reduz o risco de depressão em 23%.



O estudo desenvolvido pela Universidade do Colorado, pelo MIT e pela Universidade de Harvard, conclui que por cada hora mais cedo que se acorde, melhor o benefício. Existem algumas explicações para este benefício que parece estar ligado ao cronotipo - se as pessoas não madrugadoras ou corujas - e a sua disposição. A primeira é que, tal como já tinham descoberto investigações anteriores, as pessoas da manhã estão mais alinhadas com os horários da sociedade, tal como refere à CNBC, a professora universitária e autora do estudo Celine Vetter.



E é também essa dificuldade de alinhamento que a investigação britânica, publicada na Molecular Psychiatry, sublinha ao concluir que pode estar ligado a um maior risco de depressão. A investigação, que usou dados de monitores usados por mais de 85.000 pessoas, aponta para que as pessoas com o ritmo circadiano mais desalinhado com os horários sociais são as que correm maior risco de depressão, ansiedade e que apresentam menos sensações de bem-estar.