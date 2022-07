Eles têm o vício dos cruzeiros

Fernando J. Santos pode não se recordar da idade com que fez o primeiro cruzeiro – diz-nos que foi aos “20 e tal anos” –, mas nunca esqueceu o aroma que a brisa do mar trazia pelo amanhecer. “É complicado…”, diz. “Torna-se viciante. Ganhei o hábito de tirar o edredom da cama, levá-lo para a varanda, deitar-me numa espreguiçadeira e passar lá a noite. Fazer isto no mar do Norte é maravilhoso.” Fernando não exagera quando diz que se tornou viciante: hoje, aos 58 anos, conta 95 cruzeiros feitos – e o 96º está já ao virar da esquina. Vai acontecer em setembro, na viagem inaugural do Norwegian Prima, com partida da Islândia e direito a concerto de artistas como Katy Perry.