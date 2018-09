Foi durante a II Guerra Mundial que Ruth Rose se apercebeu que vivia no corpo errado. Apesar de ter um corpo de rapaz, era uma menina. Na altura, tinha nove anos, mas foi só aos 81 que fez a cirurgia de mudança de sexo. Pensa ser a pessoa mais idosa a ter feito a cirurgia no Reino Unido, onde vive.Rose recordou à BBC o que sentia quanto à sua identidade de género. "Foi durante a guerra. Fui retirada de casa e tinha um sentimento estranho… Claro que com esta idade e naquela altura nunca se falava dessas coisas, por isso não sabia do que se tratava, a não ser que queria ser uma menina, vestir coisas de menina, e manter segredo sobre isso. Tinha de o fazer. Foi um sentimento forte que se apoderou de mim e que se manteve comigo. Apesar de eu ter pensado que desapareceria, isso nunca aconteceu", relatou.Ruth ficou muito surpreendida quando soube que, apesar dos seus 81 anos, podia fazer a cirurgia de mudança de sexo através do Serviço Nacional de Saúde britânico. "Foi como se a minha vida recomeçasse", frisou. Hoje, é uma avó de 85 anos.Rose viveu muitos anos como homem. Chamava-se James Rose e integrou a Força Aérea britânica. Casou-se e teve filhos. Em 2003 divorciou-se da mulher; 40 anos antes, ela descobriu fotografias do marido com vestuário feminino. "Foi só nos últimos 15 anos que isto [a transexualidade] se tornou aceitável. Antes disso as pessoas pensavam que era só para aberrações", contou.Rose descreveu ainda que, ao acordar da cirurgia de mudança de sexo, sentiu uma "euforia total". Hoje em dia, quatro anos depois da operação, quer ser "um exemplo". "Quero mostrar ao mundo que as pessoas que mudam de sexo de homens para mulheres, ou de mulheres para homens, não são aberrações. Que podem ter um papel na sociedade", defende.