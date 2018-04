A nota da disciplina de Educação Física voltará a ser considerada para a classificação final do ensino secundário e assim, para a média de acesso do ensino superior. É o que revela o diploma que estabelece os novos currículos dos ensinos básico e secundário, que entrará em vigor no próximo ano lectivo.

O jornal Público revela que o Governo não revelou essa intenção no diploma disponibilizado para consulta pública, até 30 de Abril. Contudo, o preâmbulo, onde se faz referência à Educação Física, foi disponibilizado no site da Assembleia Legislativa dos Açores. É aí que se lê: "A valorização de todas as componentes do currículo impõe a eliminação do regime excepcional relativo à classificação da disciplina de Educação Física, passando esta a ser considerada, a par das demais disciplinas, para o apuramento da classificação final de todos os cursos do ensino secundário."

João Costa, secretário de Estado da Educação, indicou ao Público: "Na medida em que não está previsto qualquer regime excepcional para a classificação daquela disciplina, aplica-se a regra geral aplicável às outras disciplinas."

Educação Física deixou de contar para a média final do ensino secundário em 2012, quando governava a coligação PSD/CDS-PP.

O diploma entrará em vigor no próximo ano lectivo, e aplicar-se-á no primeiro ano de cada ciclo: no 1.º, 5.º, 7.º e 10.º anos de escolaridade.