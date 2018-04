As sete situações em que tem de dizer NÃO aos seus filhos

Três especialistas identificam as ocasiões em que tem de ser persistente e concordam que o principal “não” é aquele que evita o perigo físico

Bater nos outros, birras por brinquedos ou mentir. Estas são algumas das situações em que não pode haver excepções, nem explicações demoradas. Mas atenção não se pode banalizar o "não", porque isso faz com que a criança desvalorize a palavra.





A situação oposta, dizer sempre que "sim" a todos os pedidos e exigências, é recusar ser educador da criança, diz a pedopsiquiatra Ana Vasconcelos. "O ‘não’ é uma palavra amigável quando é bem usada para ajudar as crianças a saberem lidar com as dificuldades da vida e ajuda-as a sair da sua área de conforto", acrescenta.



Mas hoje em dia os pais sentem mais dificuldade em dizer "não" aos filhos, referem os especialistas. "Eles querem uma relação diferente da que tiveram com os pais e tentam evitar o conflito porque têm medo de beliscar essa relação", diz à SÁBADO Magda Costa Gomes, coach parental. Seguem-se situações nas quais não pode haver excepções e que deve seguir, como se fosse uma espécie de cartilha do "não".



