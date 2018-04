Trocaram as férias por uma semana em Vieira de Leiria. Plantaram árvores e até foram trolhas.

A paisagem é negra. As árvores que ainda restam dos incêndios de 15 de Outubro – que devastaram 86% do pinhal de Leiria – ficaram despidas pelas chamas. No meio da aridez avistam-se 58 T -shirts azul -turquesa. São jovens da Faculdade de Direito, da Universidade de Lisboa, que aproveitaram a pausa entre semestres para plantar pinheiros e sobreiros, sob orientação do ICNF (Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas). Teresa Calheiros, de 24 anos, e Manuel Mendes, de 19, são os chefes do grupo que faz parte da Missão País, um projecto de universitários católicos, existente em Portugal há 15 anos. "Tendo em conta o que aconteceu, disponibilizámo-nos a ajudar. Esta é apenas uma parte do que estamos a fazer esta semana, em Vieira de Leiria [uma das vilas que ficou cercada pelo fogo o ano passado]. Também visitamos idosos, ajudamos na escola e estamos presentes na comunidade", diz Manuel.



Durante uma semana por ano, cerca de 58 estudantes de uma faculdade instalam-se numa vila ou aldeia para "fazer o que for preciso". "Apesar de ter uma vertente de voluntariado – estamos presentes nos lares, nas escolas, visitamos quem está mais sozinho –, é sobretudo um projecto cristão. Temos missa todos os dias, oração da manhã e da noite e um padre sempre presente", explica Mafalda Ivo de Carvalho, responsável nacional pela Missão País, acrescentando que o projecto já chegou a 43 faculdades do País. "São mais de 3.000 universitários de Lisboa, Porto, Coimbra e Évora."



No terreno, situado nas imediações de Vieira de Leiria, misturam -se também outros voluntários da região, como Fernanda Pessoa, de 72 anos, botins escuros, bata verde e enxada em punho. "A primeira vez que vi isto assim, as lágrimas escorreram-me pela cara", conta à SÁBADO a reformada, que trabalhou no Pinhal do Rei entre os 11 e os 18 anos. "Éramos 30 mulheres a limpar a mata. Agora não se vê ninguém", conta. Ao seu lado, uma universitária tenta plantar uma árvore. "Ó filha", diz, carinhosamente, "tens que pôr o pinheiro mais fundo para pegar bem". Já com a raiz debaixo do solo, pede-lhe que se afaste, e pisa o terreno que circunda a planta, enquanto explica: "Tens de ir calcando bem."



Este é o quarto ano que os alunos da Faculdade de Direito estão em missão em Vieira de Leiria. "Normalmente ficamos apenas três anos num sítio, mas no fim da última missão o padre Miguel [Sottomayor], que nos acompanha, pediu-nos para voltar: ainda havia muito a fazer. Depois, com os incêndios, tornou-se mais evidente", diz a chefe, Teresa Calheiros. O grupo deste ano esteve dividido entre três lares e uma escola – havia também a "comunidade de trolhas" (cinco estudantes ajudaram a recuperar e a limpar uma casa antiga) e a do teatro (que preparou uma peça para apresentar à população, inspirada no tema do ano A Paz Esteja em Tua Casa).



Por terem tantos interessados em participar nesta iniciativa, em 2015 abriram mais um grupo de missão na faculdade. Nos últimos anos, a afluência ao site, no dia de abertura de inscrições (em meados de Dezembro), tem sido tanta que a página fica bloqueada. "No Técnico, onde há quatro missões [e cerca de 240 lugares], as vagas ficaram preenchidas em 5 minutos", conta Mafalda Ivo de Carvalho. "Infelizmente, fica sempre gente de fora."



O cartaz feio que convenceu 20

Criada em Portugal há 15 anos, a Missão País surgiu na Faculdade de Economia, da Universidade Nova de Lisboa, por iniciativa de um estudante de Gestão de 19 anos. "Percebi que Deus estava fora da universidade e isso preocupava-me. Além disso, interessava-me reflectir sobre o modo como a fé influenciaria a minha vida profissional", recorda Alberto Fernandes.



Com base na experiência que já tinha tido em missões familiares (destinadas a casais com filhos, mas semelhantes à actual estrutura da Missão País), falou com o padre Diogo Mendes Barata. O sacerdote do Movimento Apostólico de Schoenstatt (movimento mariano fundado na Alemanha, com santuário no Restelo, em Lisboa) aceitou de imediato a ideia de replicar o conceito na universidade, à semelhança do que já se fazia no Chile. "Avançámos com a ideia, sem noção de que se transformaria num projecto desta dimensão. Não tínhamos quaisquer dotes artísticos e, para divulgar a missão, fizemos uma folha A4 com umas letras pretas", recorda. No cartaz constavam apenas a data da missão, o local (Coruche) e o lema: Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. "Espalhámos vários papéis pela universidade. Até senti vergonha a colar alguns – estavam feios", diz Alberto Fernandes, que hoje vive em Boston, nos Estados Unidos, onde é director financeiro de uma empresa de retalho.



Para essa primeira missão, apareceram 20 universitários. "Surpreendeu-me que só tivesse aparecido gente que não nos conhecia. Além de visitas a idosos e do trabalho com a população, alguns missionários participaram, a semana toda, num programa de uma rádio local [na Rádio Voz do Sorraia]."



No ano seguinte, em 2004, já havia mais duas missões, uma na Universidade Católica e outra no Instituto Superior Técnico. "Surgem iniciativas dos estudantes. Não somos nós, estrutura nacional da Missão País, que decide isso", explica Mafalda Ivo de Carvalho.



Em 2012, perante o boom do projecto, criou-se um conselho consultivo para assegurar uma expansão sustentável. Alberto Fernandes fez parte desse grupo inicial. "Era preciso preparar o projecto para os próximos 10 a 15 anos: pensar na estrutura, nos valores, no sistema de inscrições, na divisão de tarefas, etc.", explica o gestor, hoje com 34 anos.



Vinte anos sem sair de casa

Nem todos os estudantes que participam na Missão País se assumem como católicos. Também há agnósticos e ateus. Francisco Meireles, de 24 anos, está a fazer missões pela quarta vez, em Vieira de Leiria. "Quando vim, em 2015, não acreditava em Deus. Aceitei o desafio de um amigo na perspectiva de ajudar os outros. Era-me difícil aceitar o transcendente, porque isso significava não controlar todos os aspectos da vida", conta. "Além disso, achava ridículo que os meus colegas viessem felizes das missões."



Acabou por perceber, depois, que a "atenção que deu aos outros" foi mais importante para si do que para eles. "Descobri que afinal tinha fé. Não sou tão praticante, mas tenho relação com Deus", diz Francisco.



"Crentes e menos crentes, trazem todos muitas perguntas", diz o padre Miguel Sottomayor, de 44 anos. "Se Deus existe mesmo, porque é que não prova? Qual é o meu papel no mundo? Como se explica o sofrimento? Alguns sabem bastante de Filosofia", garante.



Além do impacto em cada um dos alunos, a missão centra-se na comunidade. No lar da paróquia, no centro de Vieira de Leiria, Rosa, de 94 anos, resume com simplicidade o papel dos universitários na instituição. "Gosto muito de conversar com os meninos." O que fazem a semana inteira? "O mesmo que eu: almoçam, fazem jogos e lancham como eu."



Para outros idosos, isolados em casa, o papel dos missionários é mais consciente. "No primeiro ano, na actividade do porta-a-porta [em que se visita gente da terra], um grupo conversou com uma viúva, que não falava com ninguém", conta Miguel Sottomayor, dizendo que a idosa entretanto retomou a vida social, graças aos estudantes. "Percebemos que aquela senhora esteve 20 anos sem sair de casa. Não tinha motivos para viver."



Artigo originalmente publicado na edição n.º722, de 1 de Março de 2018.