LeYa Express para outras cidades em 2021. "Este é o primeiro serviço do género em Portugal, permitindo a compra de um livro para o próprio ou para oferecer como presente (devidamente embrulhado), com a relevante vantagem de os portes serem gratuitos", informa a Leya.

Pelo menos dois grupos editoriais inauguraram nas últimas semanas serviços de entrega de livros em casa através do mesmo mecanismo de home delivery já utilizado pelos consumidores - sobretudo para comida. Ou seja, encomenda online e entrega rápida em casa. Será muito provavelmente uma daquelas consequências da pandemia que acabam por ficar no mercado.O grupo Leya promete a entrega de um livro em casa em menos de duas horas. Um serviço que de momento está apenas disponível para os concelhos de Lisboa e Cascais. O sistema de encomenda (disponível aqui ) aparenta ser simples: inserir o código postal, escolher o livro, preencher nome, morada e dados de pagamento. grupo Leya inclui chancelas como Dom Quixote, Oficina do Livro, Caminho, Lua de Papel, Asa, Livros d'Hoje ou Casa das Letras, e pretende alargar oOutro grupo, a Penguin Random House , associou-se à Glovo , plataforma bem conhecida e já implementada no mercado (sobretudo entrega de comida). O grupo editorial promete entrega em casa "em poucos minutos". Inclui livros da Companhia das Letras, Alfaguara ou Objetiva.