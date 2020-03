Em tempos de isolamento, com os lares sem receberem visitas, conseguir comunicar é ainda mais essencial. Depois de ensinarem as pessoas mais velhas rirem das dificuldades e mantê-las ativas, com vídeos que se tornaram virais, e o animador Ângelo Valente e gerontóloga Sofia Nunes criaram a siosLIFE. Em que consiste? "Num sistema interativo intuitivo que permite ajudar na estimulação física, cognitiva e na comunicação com a família dos utentes institucionalizados, através da adaptação do software e do hardware."





Já estão em 300 instituições e contam com 5 mil utilizadores. "Para as pessoas mais velhas, mesmo as infoexcluídas, é uma ferramenta muito fácil de utilizar. Bastam aproximar-se, e através de um cartão o utilizador é reconhecido e com um toque consegue fazer uma videochamada", explica Ângelo Valente, animador social.

Numa altura como estas, em que devido à pandemia do novo coronavírus o isolamento social é uma realidade, tem de se combater a solidão dos mais velhos que estão institucionalizados. Além disso, a empresa também dá formação a várias instituições para dinamizarem os lares. Ângelo Valente e Sofia Nunes revelam ainda que "numa altura em que as saídas ao exterior e as visitas estão suspensas por tempo indeterminado, as pessoas idosas podem ocupar o seu tempo, sem necessidade de apoio ou de formação, acedendo, através do toque, a conteúdos que estão adaptados às suas capacidades, podendo ver notícias (com cores, tipos de letras, espaçamento e outras características adaptadas a esta população), ver filmes, ouvir música, aceder a conteúdos religiosos, desenhar e jogar jogos que, para além de serem uma forma de entretenimento, ajudam a manter a mente e o corpo ativos, uma vez que envolvem não só jogos de estimulação cognitiva, como jogos de movimento através da utilização de um kinect."





Dona Noémia

Mas a queda para vídeos, ou melhor, para "brincar com coisas sérias" não desapareceu. E inspirados no vídeo da nonna italiana, fizeram uma versão portuguesa. A Dona Noémia dá conselhos para enfrentar esta crise. Em 8 dicas da Noémia para sobreviver ao Corona Vírus fala-se de coisas sérias como lavar as mãos e também como aproveitar o tempo para "fazer o amor".





Além deste vídeo, em tempos de quarentena, Ângelo revela que lançaram, há 2 dias, um desafio a todas as IPSS do país: uma versão adequada à quarentena da música Dá-me um Beijinho. "Os Sons do Minho, banda muito popular em Portugal, readaptou um conhecido tema deles Dá-me um beijinho para uma versão onde se promove os cuidados de higiene e de etiqueta respiratória que devemos ter nesta altura." O animador diz que já têm seis inscrições de instituições.