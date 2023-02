Ditch Days. Uma banda à procura do seu lugar no mundo

Milhares de bandas por esse mundo fora tiveram de cancelar digressões. Os Ditch Days, uma banda portuguesa composta por três jovens adultos, foram uma das infelizes vítimas da covid-19. Mas em vez de cancelarem concertos pelas salas icónicas do País, a digressão na qual não conseguiram entrar foi em salas além fronteiras, porque os Ditch Days são daqueles fenómenos que parecem granjear mais sucesso lá fora do que cá dentro. Em 2023 querem voltar à estrada e tocar o máximo possível. "Em Portugal ou no estrangeiro, é indiferente. Queremos é tocar para o máximo de pessoas que gostem da nossa música", asseguram.