Acontece todos os anos durante o mês de Agosto: Klepetan, uma cegonha macho, deixa a sua alma gémea na Croácia para fazer a sua migração até à África do Sul. Não podem ir juntos porque ela, chamada Malena, não consegue voar: a sua asa foi ferida por um caçador há 22 anos. Então, espera pelo fim do Inverno até ao mês de Março ou Abril, há já 16 anos. E Kepletan chega sempre: este ano, a data escolhida foi 9 de Abril.

Enquanto Klepetan viaja os mais de 12 mil quilómetros que separam a pequena vila de Brodski Varoš no este da Croácia à Cidade do Cabo, capital sul-africana, Malena é cuidada por Stjepan Vokic. Tudo começou em 1993, quando Malena feriu a sua asa e Stjepan a acolheu, tratando dela. Poucos anos depois o amor entre Malena e Klepetan floresceu e, a partir daí, todos os anos acontece o mesmo ritual de viagem e retorno.





E Vokic não tem dúvidas de que é a mesma cegonha que volta todos os anos: "Mal chegou foi logo directo ao balde que tenho com peixes para ele. Estava vazio porque não o esperava tão cedo, mas só ele sabe onde o encontrar. Depois, claro, foi até ao ninho tal como faz todos os anos", contou Stjepan.

Ao início, esta relação pareceu condenada devido aos quilómetros que os separavam e ao facto de Malena não conseguir migrar com Klepetan no fim do Verão. Ainda assim, o amor persistiu e hoje as duas cegonhas já tiveram 62 filhotes.