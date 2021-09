Dina e Mena, os dois amores de Otelo

Otelo era um transgressor sem sentido de transgressão, capaz de racionalizar o que os outros podiam considerar irracional. Podia ter sido um protótipo da extraconjugalidade, uma espécie de agente secreto do amor. Podia ter sido um ator. Se a assunção da sua bigamia foi um enorme ato de coragem, este não foi menor da parte de Maria Dina Afonso Alambre de Carvalho, com ele mais de 60 anos, partilhando o melhor e o pior, a guerra, a morte de uma filha, a revolução, a prisão, os filhos, os netos. Assim como não foi menor a coragem de Mena, que esteve com Otelo 34 anos, até ao fim, no crónico papel da “outra”.



Otelo vivia com Dina de sexta a domingo, com Mena de segunda a quinta-feira. Primeiro transformou-se num hábito, depois num modo de vida, que todos eles aceitavam. Nisto, há uma inegável revolução. De início, Mena vivia com a filha no Barreiro. Dina, no domicílio de sempre, em Oeiras. Só mais tarde, Mena se mudou para um apartamento em Carnaxide. Ambas viviam com Otelo com dias marcados. Não era uma encenação. Era a vida. Uma estranha teia de tolerância e de amor, que deixou filhos e netos, e agora uma viúva só. Uma teia de amor. E de dor. Que um dia fez a guerra parecer um pormenor.



Mesmo no âmago da desumanização e a morte no território da banalidade, não pode haver dor maior do que a perda de um filho. Algo morre lá dentro, mais ainda do que se morria lá fora, num paraíso tão perdido quanto a guerra: Guiné, 1971. Ele cumpria a terceira comissão de serviço. A primeira fora em Angola, logo no início da guerra, entre 1961 e 1963. A segunda, igualmente em Angola, entre 1965 e 1967. Entre este ano e a sua colocação na Guiné-Bissau, a 16 de setembro de 1970, desde que Salazar tombara da cadeira, numa viagem sem retorno para uma condição vegetal, tinha decorrido em Portugal uma imensa encenação. O ditador caíra, mas a ditadura não, assim como o Estado Novo não morreu com a morte do eterno presidente do Conselho de Ministros (27 de julho de 1970). Dir-se-ia que o regime tinha demonstrado a mesma veia que ele tinha para o teatro.