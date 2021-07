As luzes e sombras de Otelo

Otelo Saraiva de Carvalho. Um nome, múltiplas realidades. Um herói militar que foi decisivo na devolução da liberdade aos portugueses e no fim da guerra colonial, um líder de uma organização terrorista que semeou morte e destruição na década de 80, quando a democracia estava consolidada e Portugal caminhava para a Comunidade Económica Europeia (CEE).



A bipolaridade construída entre um momento luminoso da sua vida e da vida coletiva de Portugal e um outro, muito obscuro, demasiado carregado de ignomínia e morte, será determinante na leitura histórica sobre Otelo. Por isso, é certo, a história não o absolverá da ligação à extrema-esquerda que alimentou o terrorismo, da brutal carga de indícios e provas que o processo judicial das FP-25 comporta para demonstrar a sua importância intelectual e inspiradora no movimento terrorista, bem como do seu envolvimento direto com figuras igualmente centrais da organização, como Pedro Goulart, Mouta Liz e José Ramos, tanto na perspetiva estratégica como operacional.



Otelo nunca foi ligado objetivamente a ações violentas concretas, mas o seu envolvimento com a organização e todas as suas personagens centrais é impossível de conter na esfera de legalidade que uns e outros quiseram construir com a FUP, a exemplo dos níveis de estratificação militar e política da ETA ou do IRA. Ouvi-lo a descrever todo o processo como uma cabala monstruosa do PCP contra ele, para ajustar as velhas contas do Verão Quente, era penoso. É certo que o PCP tinha uma grande influência nas esferas policiais e judiciais da época. Mas partir daí para a tese da cabala é completamente fantasioso. A procuradora Cândida Almeida, que liderava a investigação, era do PCP, o juiz Martinho Almeida Cruz tinha sido otelista nos anos do PREC, a Polícia Judiciária, em particular a Direção-Central de Combate ao Banditismo (DCCB), tinha gente de todos os quadrantes, os juízes de julgamento que tiveram intervenção nos vários processos, tinham também simpatias partidárias em praticamente todo o espectro político.