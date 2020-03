Diário de um jornalista em quarentena

Sábado, 14 de março

Dia 1

Ainda não eram 11 da manhã quando ouvi o primeiro "Pá rua". Seguiram-se, claro, vários outros. Até que eu cedi. Se alguém souber como é que se mantêm crianças de dois anos em casa sem enlouquecer, avise-me por favor. Sobretudo crianças habituadas a vadiar todos os dias. Fui até ao parque mais próximo sempre a sentir-me culpada e a evitar que a criança tocasse em paredes ou outros objectos. Parece que até os italianos continuam a poder sair de casa para dar pequenos passeios ao ar livre, mas nem isso me aliviou os sentimentos de culpa. Bom, adiante. Na primeira relva onde parámos era fácil manter a distância das outras pessoas. Havia alguns pais com crianças e algumas pessoas com cães, mas também estavam por lá frequentadores aparentemente menos necessitados de ar livre, incluindo uma personal trainer com dois clientes. Se é para apanhar o vírus que seja em boa forma? Talvez seja isso. Enquanto eu estava no jardim a minha mãe esperava 20 minutos à porta do Lidl, para entrar e fazer compras. Também se aceitam sugestões sobre como convencer os pais que é melhor não serem eles a ir às compras. E por falar em compras, aqui na zona as maiores filas são sempre as do talho. Já lá estive 45 minutos, já vi por lá 20 pessoas coladinhas como é precisamente suposto não estarem. Mas isso acabou: na última semana foi instalado um sistema de senhas e, agora, espera-se à porta. Por hoje, desisti das farmácias: ainda tenho alguns medicamentos e nas três onde passei havia pelo menos sete pessoas cá fora à espera.

Ana Taborda, redatora principal