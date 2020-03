A mensagem é claríssima: se puder, fique em casa. Qualquer deslocação que não seja necessária, não deve ser feita - protege-o a si e aos mais velhos e vulneráveis por questões de saúde. Porém, há pessoas – como os profissionais de saúde e forças de segurança, e não só – que não podem realizar teletrabalho e que, como todos, querem proteger as suas famílias.

A ANSA, a agência noticiosa italiana, publicou alguns conselhos para prevenir o contágio pelo coronavírus Covid-19, citando um manual da Greenpeace do Sudoeste da Ásia.

Quando entra em casa, saiba o que pode fazer para impedir o contágio:

- À porta, tirar os sapatos e usar álcool nas solas. Só depois é que pode levar os sapatos para dentro de casa.

- Divida a casa em área de segurança e área "de vida".

- O que é a área de segurança? Segundo a ANSA, trata-se da entrada de casa, onde deve tirar a roupa e os sapatos. A roupa deve ser lançada para dentro de um cesto no mesmo local. Quando for pô-la a lavar, lave as mãos de seguida. Caso use máscaras e luvas – recorde que as máscaras são para ser usadas pelos doentes - retire-as também na área de segurança e deite-as num cesto coberto. Assim, impede a contaminação da "zona de vida": ou seja, os quartos, ou a sala, ou outros espaços da casa.

- Não fique com os pés descalços na zona de entrada; mantenha pantufas ou chinelos por perto.

- Quando chega a casa, lave as mãos com água e sabão. É melhor do que as soluções de álcool – que pode reservar para quando estiver na rua.

- A sua mala deve ser esterilizada com álcool, ou desinfetante, ou um pano molhado numa mistura de água com detergente da louça. Limpe a parte exterior.





Estou de quarentena devido ao coronavírus. E agora? Se tiver sintomas de coronavírus Covid-19 como tosse, febre e dificuldade respiratória, e tiver regressado de uma área afetada ou contactado com um doente infetado, tem que contactar a Linha SNS24 (808 24 24 24 em Portugal continental e Madeira; 808 24 60 24 nos Açores).





- Os acessórios também devem ser desinfetados. Limpe o telemóvel – sendo muito importante, como já assinalou Graça Freitas, que não o partilhe com ninguém – e outros aparelhos eletrónicos. A ANSA sugere que outros aparelhos eletrónicos podem ser limpos com um pano de microfibra molhado numa pequena quantidade de solução de detergente para os pratos diluído em água quente ou álcool.

- Se tiver um aparelho de desinfeção com luz ultravioleta, também pode usá-lo.

- Caso saia regularmente – o que só se deve verificar em situações muito especiais – deve desinfetar a zona de entrada todos os dias. Caso não o faça, limpe-a a cada três ou quatro dias.

- Quanto aos animais, é melhor lavar as mãos depois de cuidar ou de tocar no animal de estimação.