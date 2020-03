Um guia para a quarentena em filmes e sagas

O estado de alerta foi decretado, as escolas e instituições públicas fechadas e a consternação instalada. Já se percebeu que o assunto é sério e que o melhor é mesmo ficar em casa. Com as próximas semanas em mente, o GPS seleccionou 10 filmes (ou sagas, porque tempo deve sobrar) para aproveitar o tempo em casa com a família na companhia das melhores histórias.





Com que frequência é que se tem 9 horas de sobra? Provavelmente nenhuma, razão pela qual é a altura ideal para se embrenhar na lendária trilogia de um dos melhores realizadores de sempre, Francis Ford Coppola, com alguns dos melhores atores de todos os tempos: Marlon Brando, Al Pacino ou Robert Duvall. Acabado de chegar à Netflix portuguesa, é uma excelente opção para ver (ou rever) em dias de recolhimento.Um dos mais acarinhados rostos de Hollywood pode ser encontrado em virtualmente todos os registos na plataforma: veja Inception ou Shutter Island para um Leo levado ao limite; Aviador, O Grande Gatsby ou Revolutionary Road para um Leo da charmosa América de outrora; The Departed, Body of Lies ou Diamante de Sangue para um Leo justiceiro ou The Revenant para o papel que (finalmente) lhe conferiu o Óscar de Melhor Ator – entre alguns outros.Os filmes dos Monty Python podem ainda não ter chegado todos ao serviço (fica em falta O Sentido da Vida, o seu último e, segundo a crítica, mais desequilibrado), mas não há falta de conteúdo de um dos grupos humorísticos mais icónicos de sempre: O Cálice Sagrado, passado na Grâ Bretanha medieval, e o controverso A Vida de Brian, na Galileia contemporânea de Jesus de Nazaré. Se, ainda assim, souber a pouco, pode ainda revisitar as quatro temporadas da sua série televisiva, Monty Python's Flying Circus.



HBO



4. Grease - Brilhantina







Em 1978, num tempo em que os musicais românticos atingiam o seu auge e, à sua boleia, John Travolta (Saturday Night Fever, também com Travolta, saíra no ano anterior), Grease foi um marco no género cuja estética se repercutiria em toda a década seguinte. Partindo do princípio de que não há nada melhor do que uma história enternecedora para combater dias de apreensão, esta torna-se uma escolha óbvia.



5. Erin Brockovich







Apesar da temática séria da narrativa – a contaminação da água por parte de uma corporação e a batalha legal dos cidadãos pela justiça –, há algo neste drama de Steven Soderbergh que grita "domingo à tarde no sofá". A história inspirada em factos reais, o ritmo lento mas decisivo e a excepcional prestação de Julia Roberts (que lhe valeu todos os grandes prémios de atuação feminina de 2000, incluindo Óscar, BAFTA e Globo de Ouro) fazem destes 130 minutos uma aposta ganha para a quarentena.





Netflix e HBO



6. A Saga Harry Potter (1 a 7)







Por falar em tempo de sobra, quem quiser levar a sério a máxima das maratonas tem nos oito filmes da saga Harry Potter (incluindo as partes 1 e 2 do 7º ano) muito com que se entreter. Antes que (inevitavelmente) se comecem a produzir incontáveis remakes do universo de J.K. Rowling, revisite esta história em que as forças do bem unem-se para defrontar o ressurgimento de um perigo galopante, e talvez encontre motivos para ter esperança num cenário francamente preocupante.