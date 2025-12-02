Sábado – Pense por si

Pureza, a rainha dos vestidos de noiva

Aos 13, fixou-se num modelo assinado por Valentino; aos 22, casou-se (e desenhou o seu). Aos 42, atingiu o pico nas redes sociais: Cristina Ferreira exibe a sua criação.

Tem mais de 83 mil seguidores no Instagram, as suas criações já fizeram capas da Vogue e as famosas veem-na como uma referência em vestidos de casamento. Pureza Mello Breyner, de 42 anos, há 18 que tem ateliê próprio e faz modelos personalizados para noivas (a partir de €3.000, mais 23% de IVA). Faltava-lhe um nome (ultra-) mediático no portfólio, que lhe chegou há dois meses. Alguém da equipa da apresentadora Cristina Ferreira enviou um email para a designer com um pedido nestes termos: “A Cristina vai lançar um produto da marca Gira, pediu se fazia um vestido de inspiração dos anos 60, curto. Façam o que quiserem.” Pureza avançou.

