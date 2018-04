São esperadas grandes descidas das temperaturas máximas por todo o país. Em Lisboa e Leiria vai sentir-se muito vento.

Apesar do calor que se sente, as temperaturas vão mudar já a partir de amanhã, dia 25 de Abril, numa queda de até seis graus, indicam as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Até agora, Portugal estava sob a influência de uma massa de ar tropical de leste, que será substituída por uma massa de ar marítima.



Entre as 12 horas de dia 25, quarta-feira e as 3 horas de quinta-feira, dia 26, Lisboa e Leiria vão estar sob aviso amarelo devido ao vento forte, com rajadas até 70 km/h.



No dia 25, o céu estará nublado ou muito nublado pelo país. No interior, são esperados aguaceiros e trovoada.



Em Lisboa, a temperatura máxima cairá para os 22ºC, voltando a descer na sexta-feira e sábado. Espera-se chuva no fim-de-semana.

Pelo norte, no Porto, entre hoje e sábado as temperaturas descerão 10 graus, dos 24ºC para os 14ºC.



Em Santarém, no sábado são esperados 26ºC: quando hoje estão 32ºC de máxima. É a maior descida a registar.