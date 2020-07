Tinha ido tratar uma constipação, descobriu que tinha outro problema. Susana Caetano, hoje com 17 anos, descobriu que tinha escoliose numa consulta médica de rotina. "Não tinha desconforto, nem dor. Fazia a minha vida normal", conta à SÁBADO. Mas mais tarde descobriu que tinha uma curvatura de 70º nas costas. "Tinha 10 anos e para mim estava tudo normal. Algumas pessoas reparavam nos meus os ombros um mais alto que o outro, mas eu não sentia incómodo. Vivia a minha vida normal."

Susana tinha escoliose mas numa fase muito avançada e passou a ser seguida no Hospital Dona Estefânia. Antes de ser operada ainda usou colete. Esses tempos recorda como muito "chatos". "Era só um colete no peito, mas tinha de o usar todo o dia, até para dormir. Só o podia tirar para fazer natação e educação física. Ou então para estar em repouso, uns 30 minutos. Era chato, sentia-me apertada. Tinha de usar roupa larga e cada vez que ia a uma consulta do colete, era sempre para apertar."

Como explica o médico João Lameiras Campagnolo, ortopedista no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, e coordenador da Campanha Josephine Explica a Escoliose, "a escoliose é a principal malformação da coluna em crianças e adolescentes e apresenta-se como uma deformidade visível em forma de ‘S´ e o diagnóstico clínico da escoliose faz-se pela observação. O especialista faz uma análise e observa se existe uma proeminência da caixa torácica posterior quando o doente dobra/flete o tronco para diante."

Os casos com curvaturas superiores a 50º são as mais graves, uma vez que "pode haver compressão de órgãos podem ser alarmantes e necessitarão de cirurgia. Atualmente, a cirurgia à coluna revela ser um procedimento com elevada segurança e sucesso terapêutico."

Foi o caso de Susana Caetano que teve de ser operada. "A primeira cirurgia tinha 12 anos e correu tudo bem. A operação demorou sete horas. Tiveram de me aparafusar as costas de cima a baixo, uns 20 parafusos. Depois da operação cresci 6 cm. Antes da cirurgia media 1,49m e passei para 1,55m. As minhas costas estavam mais direitas."

Em muitos casos, a doença não é detetada cedo e como explica o médico tem de se recorrer a cirurgia. "O erro mais comum com a escoliose é menosprezar a doença. Esta é uma patologia progressiva que, na maioria das vezes, caso não seja feito um tratamento adequado poderá levar a lesões definitivas e, por sua vez, à necessidade de procedimentos cirúrgicos mais agressivos e extensos", diz João Lameiras Campagnolo.



É por esse motivo que foi criada a campanha Josephine Explica a Escoliose, lançada em 2016, com o objetivo sensibilizar e esclarecer sobre a escoliose pediátrica. "Esta iniciativa dá a conhecer o que é a escoliose, quem atinge e como e quais são os sinais a que pais e educadores devem estar atentos. Esta campanha tem como embaixadora a girafa Josephine e conta com o patrocínio científico da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia (SPOT) e da Sociedade Portuguesa de Pediatria (SPP) e com o apoio da Medtronic", explica o especialista.

O especialista alerta ainda para as consequências da escoliose não ser tratada. "As patologias da coluna são altamente incapacitantes e fonte de decréscimo na qualidade de vida de uma pessoa. A longo prazo, quando não existe o devido tratamento, as crianças podem sofrer um impacto na sua vida. Isto é, algumas formas mais leves de escoliose apenas provocam um ligeiro desconforto mas existem casos mais graves que podem causar dores crónicas ou afetar órgãos internos e diminuir a esperança média de vida. Junte-se ainda uma perturbação da função pulmonar pela deformidade torácica e, como tal, podem contribuir para lesões definitivas na capacidade respiratória do doente." Daí a importância de sensibilizar pais e educadores para os primeiros sinais para que seja possível uma abordagem rápida e um tratamento seguro.

É que como explica o especialista a escoliose apresenta um "impacto físico que pode piorar com o pico de crescimento e gravidade da curvatura e, se o tratamento não for feito de forma atempada leva a lesões irreversíveis. Além do impacto físico falamos do impacto psicológico, o desvio acentuado da coluna vertebral ao manifestar-se no início da adolescência, reduz a autoestima num período sensível da vida dos jovens, em que a deformidade visível em forma de ‘S’ na coluna pode, por vezes, estar associada a uma verdadeira bossa no tórax ("corcunda")."



Atrasos por conta da covid-19

Susana fez a primeira cirurgia com 12 anos e em 2019 voltou a fazer outra para corrigir outra curvatura. "A segunda cirurgia foi numa parte mais me baixo que tinha 18º de curva e que aumentou para 28º. Decidimos ir à cirurgia. Esperamos um ano e agora sinto-me bem," conta. Só que com a pandemia surgiu um problema: atrasos na deteção de casos e nas cirurgias.



"A pandemia da COVID-19 veio condicionar a realização de consultas e cirurgias nas diferentes áreas da saúde, a escoliose não foi exceção. Em circunstâncias normais, esta patologia já apresentava listas de espera para consultas e listas de inscrição para cirurgias com um atraso de um ano e meio, no serviço de pediatria do Serviço Nacional de Saúde. Devido à pandemia da COVID-19, os tempos de espera agravaram-se, independentemente das formas de tratamento", alerta o médico João Lameiras Campagnolo. E vai mais longe: "Junte-se ainda a este cenário a redução de salas de blocos, anestesistas, e tempos operatórios insuficientes para dar resposta às necessidades existentes. Desta forma, para conseguirmos dar resposta, é necessária uma atualização de guidelines, orientações claras para cada doente e uma política de saúde que permita acompanhar todos os casos sem impactar os próprios profissionais de saúde."

Há vários tipos de tratamento da escoliose, explica ainda o especialista, e dependem da gravidade da patologia. "Em casos menos graves, podem incluir o uso de colete de correção ou, em situações mais graves, a cirurgia à coluna, que atualmente releva ser um procedimento com elevada segurança e sucesso terapêutico. É importante reforçar que a cirurgia de escoliose obriga a um sistema de triagem no sentido de não atrasar o tratamento àqueles doentes que necessitam atempadamente de uma correção cirúrgica", reforça ortopedista João Lameiras Campagnolo.

Nada de pesos e um futuro de enfermeira

Depois da segunda cirurgia, Susana diz que faz a vida como se não tivesse acontecido nada. Diz que às vezes tem "umas dorzinhas" e continua a fazer natação e desporto. Mas não pode levantar pesos. Conta que nunca precisou de fazer fisioterapia, mesmo quando a recuperação teve momentos mais exigentes. "Quero dizer às pessoas que passam pelo mesmo que eu que devem acreditar na medicina e confiar nos médicos." Com 17 anos, o seu sonho é seguir enfermagem. "Não sabia que curso queria tirar, mas todos estes anos a ir aos hospitais fez crescer um bichinho de fazer parte daquilo. O que médicos e enfermeiros fazem é uma coisa fundamental, são eles que nos salvam as vidas."