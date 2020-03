O receio de muitos pais em levar os filhos à rua numa altura em que a pandemia do novo coronavírus já infetou quase três mil pessoas em Portugal está a fazer cair o número de vacinas administradas nos centros de saúde, revela esta quinta-feira o Jornal de Notícias "A vacinação no primeiro ano de vida é essencial. Não queremos que, além do Covid-19, surjam surtos de sarampo, tosse convulsa ou meningites", disse ao jornal Teresa Fernandes, coordenadora do Programa Nacional de Vacinação (PNV), da Direção-Geral da Saúde (DGS).Segundo o portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS), em três dias da semana passada foram administradas cerca de 48 mil vacinas nos agrupamentos de centros de saúde. Nos mesmos dias da semana anterior tinham sido administradas 74 mil - o que revela uma quebra média de 8500 mil vacinas por dia.