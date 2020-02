Há 10 anos que a artista visual e investigadora Mónica de Miranda vem documentando com imagens, vídeo e sons os bairros - entretanto demolidos, como a Azinhaga dos Besouros ou 6 de Maio - da estrada militar que ligava Caxias e Sacavém. "A estrada mantinha na periferia da cidade os habitantes, maioritariamente imigrantes de origem africana, dos bairros informais que nos anos 70 começaram a marcar a paisagem da histórica circular, prosseguindo, ironicamente, o propósito que no início do século XIX orientou a sua construção - proteger a cidade contra invasões estrangeiras", explica Miranda.Da investigação, ligada ao tema da arqueologia urbana, resultaram obras expostas nos museus mais relevantes; resultou também a doação de 239 imagens ao Arquivo Fotográfico de Lisboa, agora assinalada com Contos de Lisboa, exposição de trabalhos inéditos que incluem contos de Djaimilia Pereira de Almeida, Kalaf, Yara Monteiro, Ondjaki e Telma Tvon.

Casa Portuguesa Foto: Mónica de Miranda