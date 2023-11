D. Luísa de Gusmão: A espanhola que lutou pela independência

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Falava português misturado com espanhol, mas sem ela provavelmente hoje nem existiria a língua de Camões. D. Luísa de Gusmão, espanhola, que casou com D. João, duque de Bragança, como mais uma manobra para os Filipes continuarem a governar a Península Ibérica, acabou rotulada de “traidora”. É ela que incentiva o marido a rebelar-se contra Espanha e depois da morte do Rei, será decisiva para manter a independência de Portugal, como regente do filho. Foram mais de 28 anos de lutas para garantir a autonomia do País. “Ela é absolutamente determinante na História de Portugal”, diz Isabel Machado, autora do novo romance histórico sobre a vida da Rainha. Durante dois anos, pesquisou a vida desta espanhola, descrita como bela e inteligente, e fez questão de incluir a transcrição das cartas de D. Luísa de Gusmão.