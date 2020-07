Crítica de cinema: Judy & Punch

Baseado nas origens folclóricas de um espetáculo de marionetas, Judy & Punch aterra no final da Idade Média para, com recurso ao humor negro – a acção decorre em Seaside, bem longe do oceano –, se encenar a vingança de Judy (Mia Wasikowska), gentil marionetista, contra o companheiro Punch (Damon Herriman, mais conhecido por um recente duplo papel como Charles Manson), alcoólico que se tornará fatal para a filha de ambos, decidindo espancar Judy e deixá-la à morte na floresta.





Nesta longa metragem de estreia da atriz Mirrah Foulkes como realizadora, há a força estilística já habitual nos cineastas dos antípodas. Mas o filme quase sucumbe ao peso excessivo das alegorias, da batalha de sexos à violência em palco que infetará a vida, ou aos vícios múltiplos, insuflados de machismo e maus-tratos mas sob moral puritana castigadora, como possível espelho da atualidade. Foulkes terá de batalhar de novo para atingir o nível de recentes talentos australianos como Julia Leigh, Jennifer Kent ou Natalie Erica James.

Judy & Punch

De Mirrah Foulkes

Austrália; Comédia Dramática; 105m; M/12

Com Mia Wasikowska e Damon Herriman

Nota: 2 estrelas