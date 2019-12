Crítica de cinema: Correio de Alto Risco

Num mundo perfeito, Gary Oldman, actor cujo overacting não está isento de qualidades (Drácula de Coppola, um Smiley discreto e superior ao de Alec Guiness em A Toupeira, esse inesquecivelmente verrinoso Jackie Flannery de Anjos Caídos), seria proibido de interpretar novos maus da fita.Aqui, os ecos do seu Ezekial Mannings, ricaço crápula nova-iorquino, dos vilões de Léon, O Profissional ou O 5º Elemento – há mesmo uma cena, na torre de marfim do facínora, encostada ao Central Park, que copia os gestos e a ária operática do filme de Luc Besson – dão vontade de cegar o olho saudável à personagem.O realizador Zackary Adler, fabricado em videoclips e comédias românticas – será isto uma comédia? – resolve a backstory ainda no genérico mas demora meia-hora a apresentar Olga Kurylenko, antiga operacional das forças secretas ucranianas e correio em BMW, como cordeiro a sacrificar na eliminação da única testemunha que pode comprometer Mannings.

Correio de Alto Risco

De Zackary Adler

Acção, Grã-Bretanha/EUA, 99m, M/16

Com Olga Kurylenko e Gary Oldman

Nota: meia estrela