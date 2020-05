A carregar o vídeo ...

A mulher que criou o ritual de aplaudir os profissionais de saúde pelo papel que desempenharam no combate à covid-19 está a pedir que cessem os aplausos depois de um último aplauso final.Annemarie Plas confessa-se espantada com o sucesso da sua ideia de aplaudir os enfermerios do seu país (o Reino Unido) que galgou fronteiras e foi reproduzido inclusivamente em Portugal. "Acho que seria bom termos um último aplauso na quinta-feira da próxima semana, porque acho que isto terá maior impacto se terminar quando ainda está no auge", afirmou, citada pelo jornal The Guardian "Eu acho que a narrativa do aplauso está a começar a mudar e eu não quero que este aplauso se torne uma coisa negativa", afirmou, lamentando que haja quem esteja a usar o aplauso para fins políticos.Os aplausos no Reino Unido aconteceram de forma semanal e na próxima quinta-feira cumprem-se dez semanas desde que estes aplausos começaram e a eles já se juntaram membros da família real, o primeiro-ministro Boris Johnson e outras celebridades.