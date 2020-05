Acontecem mais birras e os pais que permanecem em teletrabalho com os filhos em casa correm risco de exaustão. Mas se cada dia for vivido com tolerância e alguma paciência este período de pandemia pode até ter bons resultados.

A SÁBADO falou com a pediatra do Centro da Criança e do Adolescente do Hospital CUF Descobertas, Sandra Afonso, que explicou como as crianças estão a reagir à pandemia.

De que forma as crianças estão a reagir à pandemia, sem puderem ir à escola?

De um modo geral, as crianças até se estão a adaptar bem a este confinamento imposto, mostrando uma grande capacidade de resiliência. As queixas mais significativas prendem-se com a falta de estar "fisicamente" com os amigos e a falta das brincadeiras em grupo, com a atividade física inerente. Para todos, esta é uma situação anómala e atípica, frequentemente geradora de ansiedade. As crianças não são exceção. O seu quotidiano mudou drasticamente, com uma nova realidade difícil de entender, e até aceitar, para muitos.

Como explicar a situação às crianças?

É importante dialogar com as crianças e explicar que o confinamento é o novo modo de vida, embora temporário, permitindo que elas expressem as suas emoções, opiniões e receios. Para facilitar a compreensão e adesão, deve-se ajudar a criança na construção de um horário diário das suas diversas tarefas, negociando quando necessário e possível, os tempos de intervalo livre entre as atividades. Recomenda-se distinguir os dias de semana com os fins-de-semana, períodos em que as brincadeiras e atividades de caráter lúdico prevaleçam, uma vez que com a telescola ou outros métodos online de aprendizagem, o período de estudo é preenchido durante a semana.

O tempo passado com os pais tem efeitos positivos ou negativos?

Num período de maior proximidade, as relações sofrem invariavelmente algumas modificações, com aspetos positivos e negativos. É fundamental o reconhecimento, por crianças e pais, do papel dos pais como figuras de autoridade, com legitimidade para impor regras e limites. Particularmente nas crianças mais pequenas, que neste momento não têm outras referências. O confinamento promove a partilha entre pais e filhos, privilegiando o diálogo, enquanto escuta e compreensão pela opinião do outro. Deve-se aproveitar para repor e valorizar o tempo de qualidade em família, que outrora escasseava. Os conflitos aumentam também, porque as emoções e comportamentos são difíceis de regular. Mas não é quando se ultrapassam os conflitos e dificuldades, que as relações evoluem?

Muitas crianças não vão voltar à escola. Qual é o impacto da ausência dos amigos?

A socialização é um processo importante na aprendizagem e interiorização das normas e valores de um determinado grupo, sociedade, cultura, conferindo as capacidades necessárias para o êxito na interação social. O real impacto deste afastamento social, só a médio e longo prazo, poderá ser avaliado e determinado. A curto prazo é evidente a saudade e tristeza pela ausência dos amigos e familiares. Pode-se aproveitar esta fase para incentivar a que a criança expresse os seus sentimentos pelos outros, registando de variadas formas (carta, desenho, vídeo), para mais tarde poder entregar pessoalmente quando a retoma das relações sociais for possível.



Como se deve colmatar esta ausência: através das redes sociais?

A visualização e interação através de ecrãs é uma forma de aproximar as pessoas, mas não substituem a presença física. Enquanto seres humanos, e para o nosso bem-estar físico, psíquico e social, somos sensíveis e precisamos do toque e do afeto. Na relação interpessoal também a comunicação não-verbal é importante, com sinais subliminares, através de gestos, partilha de olhar, postura corporal. Este tipo de comunicação mostra que não é necessário falar para que a outra pessoa entenda a nossa mensagem ou como nos sentimos e estes sinais são muito difíceis de serem compreendidos através de ecrãs.

É de esperar mais birras?

A parentalidade é uma tarefa a tempo inteiro, que se associa agora a uma maior responsabilidade no acompanhamento do estudo e aprendizagens das crianças. Para além, das tarefas profissionais e domésticas no mesmo espaço físico e período de tempo. Por outro lado, as crianças estão privadas dos seus amigos e das suas brincadeiras no exterior, mantendo-se a exigência escolar. Aumenta a frustração, surgindo momentos de acrescido desafio, pela dificuldade em gerir emoções.

Como os pais devem lidar com estas dificuldades comportamentais?

Não existe uma panaceia para os dias difíceis, mas simplificar e estabelecer prioridades, é um princípio. Os pais deverão desenvolver as suas capacidades de flexibilidade e tolerância, sem deixarem de ser firmes e assertivos nas questões essenciais. Pelo contrário, devem evitar a permissividade e a intransigência, dando primazia em ajudar a criança a encontrar alternativas.

Não devem deixar de ter em mente que, tal como para os pais, é também para a criança um período anómalo, e que requer um controlo emocional que nem sempre têm a capacidade para tal. Deverão reforçar positivamente todas as atitudes e comportamentos adequados da criança, agradecendo o esforço que estão a fazer para que tudo "corra bem".

A paternidade pode gerar frustração, quando os pais sentem o seu poder paternal ameaçado ou fracassado, sendo a principal causa, as alterações do comportamento das crianças. É importante que os pais percebam que é um sentimento normal e que isso não significa que se é mau pai/mãe. Quando se sentem extenuados devem pedir ajuda junto do médico pediatra. Podem fazê-lo via teleconsulta ou fisicamente. Não devem ter receio de procurar ajuda clínica para os seus filhos. Na CUF esta resposta é segura, estando os circuitos físicos e os protocolos de atuação em cada um dos seus hospitais e clínicas pensados e implementados para a segurança dos doentes e colaboradores.

A quarentena aumentou os casos de burnout parental e conjugal?

A quarentena, com toda a exigência física e psicológica implícita no cumprimento das responsabilidades parentais, familiares, domésticas e profissionais, aumenta a vulnerabilidade para o desgaste emocional e o efeito cumulativo do stress. Um estudo realizado na Bélgica, define o burnout parental como uma entidade caracterizada por uma tríade que engloba exaustão física e emocional, distanciamento emocional em relação aos filhos e perda de eficiência no papel parental, acompanhada de frustração constante no papel de pai/mãe. Outros sintomas associados são problemas no sono e apetite e até aumento de vícios, situações que, em período de quarentena, podem ser favorecidos. Em alguns casos de burnout parental, o contexto do trabalho, podia funcionar como um refúgio seguro, algo que em confinamento não é possível, pois para muitos pais, o espaço físico é o mesmo, agravando a situação. Além disso, o burnout parental aumenta os conflitos e deteriora a relação entre o casal, dadas as frequentes alterações de humor, irritabilidade fácil e dificuldade na gestão das emoções.

Como se pode evitar o burnout?

Acima de tudo é importante partilhar as emoções em casal, de modo a se otimizar o apoio do companheiro. Em conjunto, devem analisar o peso dos elementos de stress e que recursos existem para se lidar com eles. Poderão então ser feitos ajustes, como por exemplo, dividir tarefas, reforçar o tempo de qualidade em família, dando primazia a brincadeiras, refeições em família sem tecnologias, conversando sobre expetativas, fazendo planos ou recordando acontecimentos. Melhorar a qualidade do sono, ajuda também a regular as emoções, comportamento e atenção. Sempre que possível, ter um tempo individual, sozinho numa divisão da casa, para fazer o que gosta ou simplesmente fazer uma pausa. Pensar em atividades novas para entreter as crianças pode ser limitado para a mente de um adulto, por isso porque não pedir-lhes sugestões? Ou em cada dia, haver um responsável por esta "tarefa"? Poderá ainda ser benéfico, se possível, criar um espaço próprio para o trabalho, que possa ser evitado ou resguardado no final da hora de expediente.