O alemão Florian Schneider, membro-fundador de uma das maiores e mais influentes bandas da história da música, os Kraftwerk, morreu na quarta-feira, 6, de causas ainda não reveladas. O músico tinha 73 anos, e estava reformado da banda desde 2008.Com Ralf Hutter, Schneider formou os Kraftwerk em 1970, depois de se conhecerem na Academia de Artes de Remscheid, em Dusseldorf, na então Alemanha Ocidental. Tocando música de improvisação, tornaram-se pioneiros da música eletrónica, estabelecendo as bases para o krautrock nos seus primeiros discos: Kraftwerk (1970), Kraftwerk 2 (1972) e Ralf und Florian (1973).Neste período, destacou-se pelo experimentalismo com que tocava o seu instrumento principal, a flauta, que transfigurava com efeitos e modulações que permitiam reinventar a sua aplicação. Além desta, tocava sintetizadores, guitarra elétrica e violino.A partir de Autobahn (1974), a fase de maior sucesso dos Kraftwerk, Florian deixou a flauta para se dedicar ao design de som e ao vocoder, uma das componentes de assinatura do auto-denominado "robot pop" que praticaram a partir desta altura.Fez parte do processo de criação de todos os álbuns de originais da banda, incluindo os influentes Radio-Aktivitat (Radio-Activity, 1975), Trans Europa Express (Trans-Europe Express, 1977), Die Mensch Maschine (The Man Machine, 1978) e Computer Welt (Computer World, 1981), editados em versões cantadas em alemão e em inglês.O último álbum de estúdio em que colaborou foi Tour de France (2003), o mais recente dos Kraftwerk. Ainda integrou o alinhamento de Minimum - Maximum (2005), registo ao vivo, antes de deixar de tocar com a banda, em 2006, e ser substituído permanentemente em 2008.O seu último lançamento foi Stop Plastic Pollution, uma canção de protesto à poluição dos oceanos, parte da campanha Parley for the Oceans, de 2015.