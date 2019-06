Palavras e mais palavras, mas sobretudo em calão do Norte. A pesquisa diária, quase compulsiva, vem dos tempos em que João Carlos Brito, natural do Porto, vivia com sete colegas numa espécie de república estudantil perto da Universidade de Aveiro. Licenciado (obviamente) em Línguas, Literaturas e Culturas Modernas, o agora professor-bibliotecário na escola secundária de Gondomar acaba de lançar o Dicionário de Calão do Minho pela editora Lugar da Palavra. Amanhã, sexta-feira (dia 28), vai apresentá-lo na livraria Bertrand de Viana do Castelo; domingo (dia 30) na Fnac de Guimarães.





Quem fala assim (e sem "taramelar") vem no livro: "Gente do Minho veste pano de linho." O autor, de 52 anos, procura esmiuçar 1.700 expressões e 2.500 significados numa busca incessante pelas memórias linguísticas. Com 17 livros publicados nesta área (fora os contos e romances, em número equiparável de publicações), João Carlos Brito termina a entrevista com acom uma promessa. A seguir, dedicar-se-á ao Grande Dicionário dos Falares Marginais.

Em 2016 lançou o Dicionário de Calão de Porto, cidade onde sempre residiu. O Dicionário de Calão do Minho é uma sequela?

No sentido em que o tema tratado é o mesmo, pode ser considerada uma sequela. O Dicionário de Calão do Minho (tal como o do Porto) é, em primeira instância, um contributo para a lexicografia do Minho, um documento que visa ajudar à preservação da memória e do património imaterial da região no que ao registo oral dos seus falantes diz respeito. Outro objetivo é o de proporcionar algum divertimento, pois o segundo sentido da palavra é quase sempre mais colorido e interessante, estimulando o nosso sentido de humor, o que é objetivo igualmente nobre.

Oito anos não é muito tempo. A pesquisa foi sendo feita com calma e sempre que a oportunidade surgia. A riqueza dos falares do Minho é inesgotável

Porque lançou agora o dicionário?

Tenho vários projetos em que vou trabalhando, em simultâneo. O facto de ser jurado do concurso Cantares ao Desafio, na RTP1, e de conhecer muitos falantes do Minho motivou o trabalho com mais afinco neste projeto.

Em que difere o calão do Minho comparativamente ao do Porto?

Estamos a falar de um território mais vasto e heterogéneo. Por outro lado, ao longo dos tempos, é de salientar o esforço de diversos lexicógrafos que foram dicionarizando ou, pelo menos, compilando em glossários mais ou menos extensos palavras e expressões adstritas a um determinado concelho ou zona minhota.

Quais são as variantes do minhoto?

Regionalismos, idiomatismos, provincialismos, localismos, calão, gírias e outras linguagens marginais e informais dos falantes do Minho. Não esquecendo os arcaísmos e também alguns neologismos, que passaram a integrar o repertório recente. Procurou-se registar termos de provável origem autóctone, palavras e expressões que, não sendo provavelmente oriundas do Minho, foram assimiladas há muitos anos pelos falantes da região, que as acrescentaram ao seu léxico, vocábulos recentes utilizados por grupos específicos da região, algumas referências históricas a factos, locais e personalidades, cujo registo é comummente tomado por um conceito ligado ao Minho.

Demorou oito anos a pesquisar as 1.700 palavras que constam deste dicionário. Porquê?

Oito anos não é muito tempo. A pesquisa foi sendo feita com calma e sempre que a oportunidade surgia. No final, fica a certeza de que o trabalho é sempre incompleto, pois a riqueza dos falares do Minho é inesgotável.

Falei com muitas pessoas, quer pessoalmente, quer pela internet. Pesquisei, creio, toda a bibliografia existente

Por onde começou?

O ponto de partida foi uma publicação que organizei em 2011, Heróis à Moda do Minho, que integrava o Dicionário do Peteiro, onde figuravam cerca de 600 palavras e expressões dos falantes da região. Para o presente livro, com cerca de 2.500 significados, falei com muitas pessoas, quer pessoalmente, quer pela internet. Pesquisei, creio, toda a bibliografia existente. José Teixeira, em O Falar Bracarense: mitos, identidades e palavrões, refere que o regionalismo cascavelho apenas não está dicionarizado porque essa região geográfica não teve a sorte de ter tido lexicógrafos que o fizessem, ao contrário de outras zonas. E, acrescento, de outras zonas do Minho. Porque isso, felizmente, aconteceu, por diversas vezes, em microuniversos. Braga, talvez por ser desde sempre uma cidade de cultura e de conhecimento, olhou, eventualmente, para este registo mais informal com algum desdém, algum pudor e, talvez por esse motivo, estas variantes dialetais tenham sido ignoradas.

Quantos portugueses recorrem ao calão do Minho e qual a expressão que mais gostam?

Estamos a falar de uma região que, além de demograficamente numerosa no contexto nacional, é marcada por singularidades que originam diversas zonas com características diferentes entre os seus falantes. Por isso se torna bastante complexo aferir de uma forma simplista resultados objetivos e imediatos. O que está em questão são espaços mais ou menos alargados que, por razões históricas, culturais, comerciais, sociais e geográficas sofreram influências distintas e tal também se repercutiu no repertório vocabular dos grupos populacionais.

Tenho origens familiares no Baixo Minho, Famalicão. Mas onde começa e termina a área de influência prevalecente do léxico dos falantes do Alto Minho? Ou, pelo contrário, do dito Baixo Minho?

Ou seja, a proximidade de Espanha conta para o léxico minhoto?

A proximidade de outras culturas fortes: Espanha, a norte; as transações comerciais com outros povos nas zonas piscatórias e portuárias, a oriente; a zona de Barroso e transmontana, a ocidente; e o distrito do Porto, a sul.

Além de especificidades locais e, claro, das migrações históricas que tiveram consequências diretas na língua portuguesa. É difícil apontar esta ou outra expressão, mas "astrevo-me" a dizer algumas que, pela sua riqueza e originalidade, ainda hoje são utilizadas pelos falantes mais jovens: "andar cheio de chieira", "forrinhos", "bai-me à benda", "ficar barado", "chuço", entre outras. Depende, também, como referi, da sub-região dialetal.

Usa alguma expressão no seu quotidiano?

Uso muitas. Tenho origens familiares no Baixo Minho, Famalicão. Mas onde começa e termina a área de influência prevalecente do léxico dos falantes do Alto Minho? Ou, pelo contrário, do dito Baixo Minho? Na tentativa de compartimentar o incompartimentável, Paiva Boléo, em 1958, traçou um mapa das variantes dialetais dos falantes portugueses, onde se incluem, obviamente, os do Minho. Nessa classificação, incluiu, na mesma zona geográfica, não apenas os distritos de Braga e Viana do Castelo, mas também o Porto e Aveiro, organizando-a por variedades, a saber, de norte para sul. Mais tarde, em 1971, Lindley Cintra avançou com uma proposta mais ampla de variantes dialetais. Por isso, mais consensual, dividindo os dialetos em setentrionais e meridionais, ocupando os falantes minhotos dois subgrupos: a) setentrional transmontano e alto-minhoto; b) setentrional baixo-minhoto, duriense e beirão. Desta dificuldade se percebe claramente que a língua não conhece limitações geográficas, não tem barreiras nem muralhas e faz-se pelas trocas.

É bom que os regionalismos estejam na moda, que se fale deles sem vergonhas. Não são um parente pobre da lexicografia

Sendo o inglês a Língua Universal, e os estrangeirismos cada vez mais recorrentes, estas particularidades regionais podem desaparecer?

De facto, corremos o risco de perder o calão, que é um património vastíssimo. A massificação potencia a comunicação entre todos os falantes, mas também é bom que cada região mantenha a sua identidade vocabular. Infelizmente, nem sempre isso acontece, com especial pendor nas gerações mais novas e nos falantes citadinos, que nem prezam as suas origens. Por este motivo, é bom que os regionalismos estejam na moda, que se fale deles sem vergonhas. Não são um parente pobre da lexicografia, até porque, na esmagadora maioria dos casos, usamos um registo informal para comunicar. Sendo assim, por que não utilizar vocábulos e expressões tão ricos e coloridos, em termos de significado, como são estas variedades dialetais, como os regionalismos, idiomatismos, provincialismos, localismos, calão, gírias e outras linguagens marginais e informais dos falantes do Minho. Não esquecendo os arcaísmos.

O seu interesse pelo estudo das línguas marginais nasceu há 33 anos, numa república estudantil. Como foi?

Não era uma república oficial, mas sim uma casa onde vivíamos junto à Universidade de Aveiro. Éramos oito rapazes, de regiões muito distintas. E foi aí que me apercebi e que me apaixonei por essa diversidade vocabular. Eu pedia, por exemplo, para me chegarem o "apanhador" (pá do lixo), dizia à dona da casa que era necessário chamar o "picheleiro" (canalizador) e não era entendido. Sugeria que fôssemos comer umas bifanas e alguns pensavam que estava a referir-me a um mísero pão com uma febra… Nas cadeiras de Linguística, tive vários diferendos com a professora porque na escrita fonética (em que cada som tem um símbolo gráfico específico) teimava em colocar um "e" final em vocábulos como "estoue", "soue" e queria representar foneticamente o ditongo inexistente (será?) em palavras como "vejo". Que, para mim, continua a ser "veijo"…

Consigo identificar, com uma curta margem de erro, um falante pelo que diz, quer pela realização fonética (sotaque), quer sobretudo pelo léxico que utiliza

Tenciona lançar mais dicionários do género?

Sim, tenho várias obras começadas. Uma delas será, seguramente, o Grande Dicionário dos Falares Marginais.

Quantas horas por dia dedica à pesquisa de palavras?

As que posso. É a minha paixão. Estou sempre atento. Consigo identificar, com uma curta margem de erro, um falante pelo que diz, quer pela realização fonética (sotaque), quer sobretudo pelo léxico que utiliza. É um vício. Não sou capaz de deixar de fazer isso.



Uma amostra do dicionário

Alpercata (alpercata ou alpargata) – Chinelo de pano, com sola em corda. Noutras regiões pode designar sandálias de pano. É uma palavra de origem da Hispânia muçulmana. Curioso é que as suas derivações são tantas que, na região do Entre Douro e Minho, significava "sapatilhas" e ainda hoje os mais antigos é assim que chamam aos ténis

Albardeiro – Trafulha, mentiroso.

Basculho – Pessoa desagradável; mulher de má fama.

Briol – Sabe-se que briol designa um frio intenso. O que alguns não saberão é que a mesma palavra, noutras regiões do país, também pode designar um vinho de má qualidade.

Euzar – Diz-se de alguém que se gaba constantemente, "eu isto, eu aquilo…". Está a "euzar".

Jeco – Cão. Abreviatura da forma de diminutivo ‘cãozeco’. Normalmente rafeiro, mas também pode ser um termo carinhoso. Interessante é que no Minho Jeco é o mesmo que Calo.

Peteiro – Mealheiro. Palavra bem minhota, que tem origem no verbo Petar, que também é um regionalismo e significa "partir aos bocadinhos", embora alguns creiam que seja uma corruptela de "peseteiro", alusivo ao ato de guardar pesetas, antiga moeda espanhola.

Regueifa – Traseiro, normalmente avantajado. Espécie de pão muito apreciada que se fazia apenas aos domingos.