COP27. Em greve de fome há 220 dias, ativista egípcio deixou agora de beber água

Alaa Abd el-Fattah entrou em greve de fome a 2 de abril e, no dia em que arrancou a cimeira do clima, anunciou que ia agravar o protesto.

Alaa Abd el-Fattah é um dos ativistas políticos mais conhecidos do Egito. Encontra-se detido e, desde 2 de abril, só se alimentava de chá com leite e uma colher de mel diária. No domingo, 6, anunciou que ia agravar a greve de fome e deixar de beber água: a intenção surgiu no dia em que se iniciou a COP27, em Sharm el-Sheikh.