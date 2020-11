View this post on Instagram A post shared by COY Co. (@thecoyco)

At least I'm going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T — Natalia Garibotto (@NataaGataa) November 13, 2020

O Vaticano pediu explicações ao Instagram depois da conta oficial do Papa Francisco ter colocado um "gosto" na fotografia de uma modelo brasileira. Não se sabe quando o "gosto" foi colocado, mas segundo a Agência de Notícias Católica esteve visível até 14 de novembro.A imagem em causa da modelo Natalia Garibotto foi originalmente colocada no Instagram a 5 de outubro. O gosto da conta "Franciscus", que é a conta oficial do Papa foi entretanto retirado. Não sem antes, a agência da modelo ter feito publicadade do gesto, dizendo ter recebido "a benção oficial do Papa".A própria Natalia Garibotto aproveitou o insólito para dizer no Twitter: "Pelo menos, vou para o céu."Natalia Garibotto é uma modelo de fotografias sexy que partilha esse tipo de conteúdo num serviço exclusivo pago online, que inclui chats diretos com a própria, como está descrito na sua página online.Entretanto, o porta-voz do Vaticano disse ao The Guardian que podiam "excluir que o "gosto" tenha vindo do Vaticano, por isso, foram pedidas explicações ao Instagram".As redes sociais do Papa são geridas por uma equipa de várias pessoas. O Papa aprova os seus tweets, mas não gere os "gostos" das suas páginas. E só raramente sugere temas sobre os quais falar, dependendo de situações que possam ser urgentes e sobre as quais ele quer dar uma opinião publicamente.