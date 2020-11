O consumo consciênte já era um tema e uma preocupação muito antes da pandemia. Mas a urgência aumentou num momento em que se antecipa a crise econonómica. Em vésperas de black friday, a associação ModaLisboa abriu o Wonder Room online , onde reúne marcas de designers portugueses independentes para apelar ao consumo das pequenas (algumas jovens) empresas. Em algumas há descontos.A plataforma online é uma atualização do espaço físico Wonder Room, uma loja com pequenas marcas de design português presente na ModaLisboa, o evento da semana da moda lisboeta. Até 24 de dezembro a montra virtual está aberta, com nomes novos todas as semanas, e dirige os visitantes para os sites das próprias marcas, tornando a compra direta, sem intermediários.Há objetos como velas, capas de telemóvel em madeira, joalharia e bijuteria, sapatos, cerâmica ou mesmo as roupas de designers de moda que são presenças habituais nos desfiles da ModaLisboa — Luis Carvalho, Lidija Kolovrat ou Constança Entrudo. Algumas destas marcas têm descontos nas suas lojas online através de um código disponível no site do Wonder Room."Partilha atrás de partilha, conhecemos novas marcas, designers consolidados, jovens empreendedores e artistas que compõem o tecido imaterial da cultura portuguesa e que, mais do que nunca, precisam de ser divulgados. Num setor tão profundamente afetado pela pandemia, é também necessário que essa divulgação se materialize em vendas", lê-se em comunicado de impresa que lança o mote. "Compre local. Ofereça futuro".