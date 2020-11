XBOX SERIES X/S

Passaram-se sete anos desde a chegada da última geração de consolas. É tempo de mudar. No próximo mês chegam as novas consolas da Microsoft e da Sony, a 10 e 19 de novembro, respetivamente. Se já leu alguma coisa sobre esta nova geração e ficou confuso, é normal. Não existirá uma PlayStation 5, mas duas, e uma Xbox Series X e uma Series S. Os modelos de cada uma são diferentes, mas não tem de comprar os dois. São versões diferentes para perfis de consumidores diferentes. É uma estratégia que vem em linha com aquilo que se começou a fazer na atual geração de consolas: torná-las peças mais determinantes na construção da sala de estar e, simultaneamente, aproximá-las da arquitetura de um PC. O futuro? Joga-se a 4K e a 120 frames por segundo.Os dois serviços de subscrição da Sony são promovidos para a PlayStation 5, o PlayStation Plus e o PlayStation Now. O PlayStation Now deverá manter as mesmas características, ou seja, uma extensa biblioteca de videojogos a que o jogador acede via stream, como se fosse uma Netflix de videojogos. Já o PlayStation Plus surge com uma grande inovação, o PlayStation Plus Collection, que, no lançamento da consola, oferecerá de imediato 18 clássicos PlayStation, entre eles God Of War, Bloodborne, The Last Guardian e Fallout 4.A Sony promete continuar com uma série de bons exclusivos no lançamento da consola e nos meses seguintes. No lançamento da consola estarão disponíveis jogos como Spider-Man: Miles Morales, a versão remasterizada de Demon’s Souls, Sackboy: A Big Adventure e Destruction AllStars. E já estão prometidos jogos como Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West e um novo God Of War.O novo comando da PlayStation 5 deixou o anterior nome, DualShock, para DualSense, refletindo uma das suas grandes revoluções: a sensibilidade. Se anteriormente os comandos refletiam através da vibração uma sensação de impacto, agora a Sony vira-se para a sensibilidade das mãos do jogador e a força que este aplica, adaptando-se a cada jogador e a cada circunstância do jogo.A retrocompatibilidade parece finalmente assumida como parte da engenharia destas novas consolas. Grande parte dos jogos da PlayStation 4 poderão ser jogados na PlayStation 5.Os dois modelos da consola diferem, essencialmente, em duas coisas básicas: tamanho e um leitor de Ultra HD Blu-ray. O modelo mais caro (€499) inclui o leitor e é também um objeto maior; o modelo mais barato (€399) não tem leitor, o que quer dizer que os jogos terão de ser todos descarregados na Internet.A Microsoft continuará com o seu plano que reúne tudo num, o X-Box All-Access, que inclui o Xbox Live Gold (para jogar online e que oferece jogos gratuitos todos os meses), o Xbox Game Pass (que tem mais de 100 jogos sempre disponíveis, prontos a jogar, e onde entram de imediato algumas novidades), a que se juntará, em breve, sem custo adicional, a biblioteca do EA Play, um serviço semelhante da Electronic Arts, que inclui muitos clássicos da produtora.A nova entrada na série Halo, Halo Infinite deveria fazer parte do lançamento da consola, mas foi adiado para 2021. Contudo, existirá uma versão remasterizada de Fable, State Of Decay 3, Psychonauts 3 e Forza Motorsport.A Microsoft já tinha apostado forte na retrocompatibilidade na Xbox One, mas leva as coisas mais além nesta nova geração: todos os jogos da Xbox One poderão ser jogados na Series X e S, bem como uma extensa biblioteca de jogos da Xbox 360 e da Xbox original.Os dois modelos da nova Xbox diferem em poder. A Serie X (€499) tem um leitor Ultra HD Blu-ray e é capaz de ter uma resolução de 8K. A Serie S é substancialmente mais barata (€299) e, além de não ter um leitor de Blu-ray, tem um poder de processamento consideravelmente inferior. É uma opção bem em conta para quem quer dar o salto geracional.Os comandos da Xbox sempre foram maiores e mais pesados que os das consolas da Sony. Cumpriam uma função: o maior peso nas mãos criava uma relação mais real com as ações que o jogador praticava - parecia mais real. O novo comando é um pouco diferente, mais ergonómico e adaptável a diferentes mãos (inclusive as dos mais pequenos).