Com o desconfinamento chegam os novos livros. Conheças as novidades de maio

O desconfinamento chegou e o bom tempo está mesmo aí à porta, convidando a escapadelas, idas à praia e a passeios para os jardins ou esplanadas. E com a chegada do desconfinamento, chegam também novos títulos às livrarias. Saiba quais as principais novidades do mercado literário nacional deste mês.



A Relógio d'Água publica Hamnet, de Maggie O’Farrell, a vencedora do Women’s Prize for Fiction de 2020. O título joga com uma das mais famosas peças do Bardo, William Shakespeare, e a narrativa inspira-se na morte do filho do escritor, aos 11 anos.



A editora de Franciso Vale vai ainda publicar este mês o livro Diário da Peste - O Ano de 2020, de Gonçalo M. Tavares, uma colectânea de textos escritos pelo autor nos jornais desde o início da pandemia e o título remete para os diários que Daniel Defoe (autor de Robinson Crusoe) manteve e publicou durante o ano em que a peste negra matou dezenas de milhares de britânicos, em 1665. A editora publica ainda Exalação, uma coletânea de contos do autor de ficção científica Ted Chiang e o sexto título de poesia da laureada com o Prémio Nobel da Literatura Louise Glück: Vita Nova.