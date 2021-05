Ashley Audrain: "E quando te arrependes, quando te tornas mãe e a experiência é totalmente diferente do que esperavas?"

Há um enorme peso sobre as mães e como elas devem ser. Há um peso ainda maior na ideia feita de que a maternidade é maravilhosa. Ashley Audrain escreveu sobre uma mãe, Blythe Connor, que vive na realidade aquilo que muitas vezes só nos passa pela cabeça. A maternidade é uma experiência que lhe corre mal mas o mundo diz-lhe que o problema é dela, que ela tem de aceitar a maravilha da maternidade. São 300 páginas que se leem a correr, num inesperado tom de thriller. E, por isso, são páginas que custam a engolir.





Sempre tive um fascínio pela maternidade. Mesmo quando era adolescente, não necessariamente com a ideia de ser mãe - durante muito tempo pensei que não seria. A minha obsessão tinha a ver com a razão pela qual as mulheres decidem ser mães e sobre como tomam essa decisão. Mas o que acontece quando te arrependes, quando te tornas uma mãe e a experiência é totalmente diferente do que esperavas?