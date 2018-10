Livro A Menina que Sorria Contas

Capa n.º 756

"Andámos durante horas, até nos doer tudo, e não íamos para sítio nenhum, era apenas para ficarmos longe dali. Esfregámos lama castanha-avermelhada e folhas de eucaliptos nos corpos para conseguirmos desaparecer. [...] Ouvíamos risos e gritos e súplicas e choros e depois, de novo, risos cruéis." O relato feito por Clemantine no livro A Menina Que Sorria Contas, da editora Objectiva, é a prova de que esta história tem um final feliz, com direito a reencontro no maior talk show do mundo: Oprah.Clemantine Wamariya conseguiu escapar do Ruanda em 1994, quando aconteceu o genocídio, e fugiu com a irmã. Tinha apenas 6 anos e Claire 16. Atravessaram sete países, mas deixaram a família para trás.Para a jovem, hoje com 30 anos, há pessoas que vivem décadas em campos de refugiados por medo. "Imaginas que se saíres dali, vais morrer... Num campo de refugiados o teu cérebro fica congelado. É uma prisão mental". diz à SÁBADO. As irmãs queriam sair e queriam encontrar os pais. Por isso, deixaram sempre os campos de refugiados. "Alguma vez comeste o milho dos campos de refugiados? É o que na América usamos para syrup (xarope), não é para comer. Corta-te os intestinos."A incrível odisseia terminou quando encontrou refúgio nos Estados Unidos, já com 12 anos. Só veria novamente os pais ao lado de Oprah Winfrey. Clemantine tinha escrito um dos 50 ensaios sobre genocídio escolhidos para aparecer no programa. Só que não sabia ao que ia, até ser chamada ao palco.