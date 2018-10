Produtor da série afirmou que a série decidiu deixar cair a personagem que levou a que os Simpsons fossem acusados de insensibilidade racial e perpetuar estereótipos.

Springfield vai perder um dos seus mais ilustres habitantes. A personagem Apu Nahasapeemapetilon, um cidadão de origem indiana que dirige uma loja de conveniência, vai abandonar a série Os Simpsons, depois de várias críticas relativamente ao estereótipo que a série terá utilizado para a criação da personagem.



As críticas à personagem que surgiu há mais de duas décadas na série agravaram-se com o documentário The Problem With Apu (O Problema com Apu), do comediante de origem indiana Hari Kondabolu.



A notícia foi avançada pelo produtor Adi Shankar em entrevista ao site IndieWire."Já falei com várias fontes: eles vão cortar o Apu da série", afirmou. "Não vão fazer disso uma grande questão, vão limitar-se a abandoná-lo para fugir à controvérsia", revelou o produtor.



Segundo Shankar, este é um passo "cobarde". "Não é um passo à frente nem um passo atrás, é um passo gigante para o lado."



À IndieWire, a cadeia de televisão Fox, que tem os direitos de transmissão da série, recusou-se a confirmar a saída de Apu da série, lembrando que a personagem apareceu num dos últimos episódios da série - ainda que tenha sido por um breve período de tempo.



Numa das poucas declarações oficiais sobre o caso por parte de Matt Groening - o criador da série -, ou da sua equipa foi através de um episódio. No capítulo No Good Read Goes Unpunished, a personagem Lisa - uma das quatro personagens principais da série -, afirma: "Algo que começou há décadas e era elogiado e inofensivo agora é politicamente incorreto. Que é que se há-de fazer?" Não se referindo à polémica directamente, deixa a crítica ao alegado clima de revisão de conteúdo.



O criador da série, Matt Groening, também já reagiu dizendo sentir "orgulho" do seu trabalho e afirmando pensar que "as pessoas adoram fingir que se sentem ofendidas". O actor que dá a voz ao comerciante indiano, Hank Azaria, de origem caucasiana, disse não ter qualquer problema em afastar-se da mesma. Afinal, dá a voz a muitas outras personagens importantes da série, como o barman Moe Szyslak, o chefe da polícia (Wiggum), o Comic Book Guy e ainda a personagem de origem africana mais frequenta da série, Carl Carlson.