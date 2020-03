A carregar o vídeo ...

ePaper ou encontre-o nas bancas a 11 de março de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 11 de março de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

É acelerado, por vezes mistura pronomes ("eu" e "tu" são a mesma pessoa, ou seja, o próprio) e tempos verbais (presente com passado). O Big Brother é o tema central da conversa: há 18 anos entrou como concorrente; a 22 de março conhecerá o lado de apresentador. No início da sua carreira Cláudio Ramos, 46 anos, levou centenas de negas em castings, mas não desistiu. Continua a ter complexos com os dentes e as pernas, mas está resolvido noutras áreas – faz terapia uma vez por semana.Como chegou até aqui? É o próprio que conta à, ao longo da entrevista com duração de 1h40. Também revela as privações na infância, o facto de nunca ter conhecido o pai biológico e a persistência para entrar no mundo televisivo.