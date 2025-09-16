Sábado – Pense por si

Vida

Charlie Kirk (1993-2025), o polarizante orador da juventude conservadora

Tiago Neto
Tiago Neto 23:00

Um dos mais promissores e controversos nomes da política norte-americana, Kirk transformou convicções em causa, debates em espetáculo e militância em arma. Tinha 31 anos.

Urgência era, talvez, a palavra que melhor descrevia Charlie Kirk - uma urgência que o empurrou para o palco do debate público, como se cada intervenção fosse um tribunal e cada plateia um júri a conquistar. A fórmula não é nova: usar a polémica e a ferocidade, ignorando até a razão, como Donald Trump, fez de Kirk um hábil discípulo do Presidente dos Estados Unidos. Criado em Prospect Heights, subúrbio de Chicago, filho de uma conselheira de saúde mental e de um arquiteto, Charles James Kirk cedo se desviou dos trilhos convencionais.

