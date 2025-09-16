A vida íntima de uma rainha do povo

D. Amélia passava grandes temporadas em Vila Viçosa, gostava de pintar, fazer herbários e até convidada as crianças da vila para brincarem com os filhos. Uma nova exposição quer celebrar o seu legado

Quando chegava a comitiva da família real a Vila Viçosa as crianças apressavam-se a correr para o largo em frente ao Palácio. No terreiro do Paço juntavam-se a brincar na esperança de terem um dia diferente. "Para entreter os príncipes, a rainha Dona Amélia saía sempre do palácio para ir buscar aquelas crianças para virem brincar nos jardins do palácio com os filhos. Então, as miúdas adoravam aquilo e sempre que viam passar as carruagens do rei, vinham logo correndo para o palácio. Ficavam encantadas, porque sempre comiam de uma outra forma. Gostavam muito de vir ao palácio e adoravam a rainha Dona Amélia." Quem recorda a história é Natividade Palma num vídeo que estará no final da exposição Amélia de Orléans e Bragança, o espólio da Rainha que é inaugurada no próximo dia 20 de setembro. A história foi lhe contada pela nora e uma das crianças que conviveu com a rainha e com os príncipes D. Luís Filipe e D. Manuel era a bisavó da nora de Natividade.