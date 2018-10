Gina e Mark estavam em lua-de-mel no país asiático quando, depois de uma noite atribulada, decidiram comprar o hotel onde estavam hospedados.

A história começou em Junho do ano passado. Gina Lyons, de 33 anos, e Mark Lee, de 35, casaram-se e prepararam a lua-de-mel para Dezembro desse ano num hotel rústico junto à praia no Sri Lanka.

Na primeira noite no país asiático, o casal bebeu um pouco mais que devia e, ao receber a notícia - por parte de empregados do bar - de que o contrato de arrendamento do hotel estaria a acabar, decidiram assumir o aluguer.

Assim, a partir do dia 1 de Julho, Gina e Mark tornaram-se oficialmente os donos do "Lucky Beach Tangalle", pagando uma renda de cerca de 34 mil euros por três anos.

"Quando caminhávamos junto ao hotel, vimos um grupo de homens cingaleses que ainda estavam alcoolizados da noite anterior e começámos a beber com eles", afirmou Gina ao jornal britânico Daily Mirror. "O hotel parecia de baixa qualidade e bastante barato, mas era à beira-mar e tinha um estilo de ‘casa da árvore’ de que gostámos muito."

"Depois de descobrirmos que a renda era apenas 10 mil libras por ano [cerca de 11,5 mil euros], pensámos que seria uma ideia brilhante comprar o hotel – por estarmos tão bêbedos", contou a britânica. "Agora, quase um ano depois desta ideia alcoolizada, somos donos do hotel e começámos a torna-lo nosso."

A mulher conta que, embora a conversa inicial tenha sido enquanto estavam sobre o efeito de bebidas alcoólicas, as conversas seguintes sobre o arrendamento do hotel foram feitas também enquanto o casal estava alcoolizado.

"No dia seguinte fomos conhecer um casal idoso que nos explicou como renovar a renda sozinhos mas, como não entendíamos a maior parte do que diziam, continuámos a beber rum enquanto eles falavam", explicou Gina.

A nova dona do hotel contou que não foi barata toda esta situação: além dos quase 35 mil euros da renda, eram necessários mais oito mil euros em licenças de construção e imobiliário e sete mil euros na renovação do estabelecimento.

Três meses depois da compra do hotel, o casal contou com uma nova surpresa: um bebé. "Quando acabámos de pagar a primeira tranche da renda, descobrimos que estávamos à espera de um filho", explicou ao Mirror a britânica.

Apesar de um dificuldades iniciais no negócio, o casal tem agora clientes regulares e já quase cobriu o investimento feito enquanto estavam alegres. No entanto, Gina e Mark assumem que, a partir de agora, as suas decisões serão feitas apenas enquanto sóbrios.