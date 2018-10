Riku, um tigre macho, matou o tratador num jardim zoológico do Japão. Autoridades estão a investigar o caso.

Um tigre branco, ou tigre-de-Bengala, matou o tratador num jardim zoológico do Japão. Akira Furusho tinha 40 anos e foi encontrado esta segunda-feira dentro da jaula onde vivem quatro animais, no parque zoológico de Hirakawa, em Kagoshima. Estava a sangrar do pescoço e apesar de ter sido levado para o hospital, não resistiu.



A família do tratador pediu ao jardim zoológico que mantenha o tigre que o matou, Riku, vivo. "Planeamos não matar Riku e mantê-lo vivo porque a família da vítima no-lo pediu", afirmou Takuro Nagasako, funcionário do jardim, citado pelo jornal The Guardian.



Riku é um tigre macho. Antes de os socorristas e a polícia terem chegado para tentar ajudar Furusho, o animal foi sedado com um tranquilizador.



O acidente terá acontecido enquanto o tratador limpava a jaula. Enquanto essa operação ocorre, é suposto os animais selvagens serem afastados para uma área separada dos funcionários.



As autoridades abriram uma investigação para perceber como é que o parque cuida dos animais e outra para averiguar as condições de trabalho dos funcionários do jardim zoológico.



O parque zoológico de Hirakawa abriu em 1972.