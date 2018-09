Capa n.º 750

Vendeu tudo o que tinha para pagar aos advogados. O outrora Senhor Televisão já só vê séries na Netflix, trata por tu a morte e, por graça, consulta cartomantes uma vez por ano. Carlos Cruz falou àsobre a família e a vida na prisão.Eu disse isso há algum tempo, em 2010. Muita água correu debaixo das pontes. Hoje, pela maneira como sou tratado, julgo que sou considerado quase cidadão inteiramente.Não é bem olhar de lado. Uma minoria muito pequena desvia o olhar. E esta situação tem vindo a diminuir, e muito. No início era mais, muito mais. Mas entendo que haja pessoas que tenham dúvidas, dúvidas legítimas.Durante anos foram bombardeadas para terem dúvidas. É humano que as tenham. Não condeno essas pessoas, e tão-pouco as critico. Contudo, julgo que, se havia dúvidas, pois, então, deveriam-nas ter esclarecido.