Este é o pai da Web, e ele quer falar-nos

Tim Berners-Lee inventou a Web em 1989 e tem-se mantido uma espécie de consciência moral. Até que há poucos dias anunciou que voltou para criar uma espécie de nova Web para lutar contra o Facebook e companhia

O debate tem emperrado sempre num ponto: há dados pessoais de biliões de pessoas na posse de apenas duas ou três empresas, que os estão a usar para ganhar dinheiro em publicidade e manipular o seu comportamento online – sem mencionar o que terceiros fazem deles.



Em Julho, surgiu um novo dado para adensar a ideia de centralização da Web com o anúncio de que a Google, o Facebook, a Microsoft e o Twitter vão juntar-se para criar o Data Transfer Project (projecto de transferência de dados, no caso dos utilizadores entre as plataformas).



Surgem aqui três vias: regulações impostas pelos Governos – os europeus avançaram a 25 de Maio com um nova lei de protecção de dados mais restritiva –, a auto-regulação das tecnológicas (em que ninguém acredita) ou a auto-regulação dos utilizadores.



Esta última hipótese é a mais difícil e inexequível, mas é através dela que Tim Berners-Lee pretende fazer renascer a Web.



O projecto chama-se Solid e pouco se sabe dele desde que foi anunciado oficialmente, em finais de Setembro. Sabe-se mais na teoria, porque Berners-Lee diz que esta nova plataforma "devolverá ao utilizador o controlo dos seus dados". É a Web descentralizada. "A Solid dá a possibilidade de escolher onde os seus dados são armazenados, que pessoas lhe podem aceder, e que aplicações utiliza."



A ideia parece ser usar a comunicação peer-to-peer, directamente de um utilizador para outro, sem haver um servidor central. É uma prática muito usada nas transacções "piratas" de música e filmes.



