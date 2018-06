Tribunal Europeu dos Direitos do Homem vai decidir o recurso do apresentador, o médico Ferreira Diniz, embaixador Jorge Ritto e o antigo provedor-adjunto da Casa Pia, Manuel Abrantes.

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem vai revelar a sua decisão respeitante aos recursos apresentados por Carlos Cruz, o médico Ferreira Diniz, embaixador Jorge Ritto e o antigo provedor-adjunto da Casa Pia, Manuel Abrantes, condenados no âmbito do processo Casa Pia.



Estas deliberações dos juízes de Estrasburgo acontecem sete anos depois das condenações definitivas por crimes de abuso sexual de menores. Estas queixas foram apensadas pelo TEDH, apesar de não terem sido apresentadas ao mesmo tempo, por admitir que as diferentes questões levantadas podem ser susceptíveis de pôr em causa o princípio de um processo equitativo.



No caso de Carlos Cruz, o apresentador queixa-se de inconstitucionalidades na sua condenação. Em 2012, a defesa recorreu ao Tribunal Constitucional e ao Tribunal Europeu do Direito do Homem. De acordo com a queixa enviada aoTEDH, a defesa do apresentador queixa-se da impossibilidade de ler, no julgamento de 1.º instância, as declarações das vítimas em fase de investigação/inquérito. Além disso, queixa-se de lhe ter sido violado o direito a ser julgado num prazo razoável: julgamento durou 6 anos e Carlos Cruz saiu em liberdade em 2016, depois de cumprir dois terços da pena.



Recorde-se que o apresentador de televisão, a personalidade mais conhecida entre os arguidos, foi detido em 2013, após o Tribunal da Relação diminuir-lhe a pena um ano, para seis anos de prisão. Cumpridos dois terços da pena, Carlos Cruz saiu em liberdade condicional em 2016, negando sempre os três crimes de abuso sexual de menores pelos quais fora condenado.