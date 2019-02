Tem oito concertos agendados para Portugal e não descarta a possibilidade de realizar mais. Consigo traz a Johann Strauss Orchestra com quem esgota salas em todo o mundo. "O rei da valsa" toca violino desde os 5 anos - e a apresenta-se em palco com um Stradivarius de 1732.

"O meu sonho é tornar a música clássica acessível para todos". Com uma carreira construída nos últimos 40 anos, o violinista e maestro André Rieu conseguiu que o seu público trauteie valsas como se estas tivessem letras. Que se juntem a si, e à Johann Strauss Orchestra, no coro das músicas pop que adapta. E que batam palmas e dancem algumas das mais conhecidas composições clássicas de sempre. Anualmente, costuma ser visto ao vivo por mais de 600 mil pessoas. Em Portugal, em 2019, serão cerca de 100 mil a ver o seu espetáculo ao vivo: tem oito concertos agendados para o Altice Arena, em Lisboa, sendo que os sete espetáculos de março já estão esgotados. Mas já deixou no ar a possibilidade de "fazer dois, talvez três" em novembro. Um fenómeno que começou na cidade de Maastricht, na Holanda.

André Rieu começou a estudar violino aos 5 anos, por influência do pai, antigo maestro da Orquestra Sinfónica de Maastricht. Atualmente, apresenta-se em palco na companhia de um Stradivarius de 1732, que ainda assim não considera o seu "maior tesouro". Esse são "os filhos e os netos", disse em entrevista ao Telegraph. "Há apenas 400 violinos Stradivarius no mundo mas não posso dizer que seja o meu maior tesouro. Paguei-o, é meu, mas vejo-me mais como um cuidador."





O músico divide o palco com a Johann Strauss Orquestra, de que é fundador – são cerca de 63 músicos de 13 nacionalidades -, dez elementos de um coro e seis solistas. Rieu, além de tocar e dirigir o espetáculo, também é responsável pela conceção do guarda-roupa. "Porque estão as mulheres das orquestras sempre vestidas de preto? Parecem monjas. Investimos muito tempo e energia em criar vestidos para as interpretes e solistas", contou, citado pelo El País.

A cenografia é um dos elementos que permite a Rieu atingir o seu objetivo: montar um espetáculo de emoções, que deixe os espectadores felizes. "Se quiserem dançar, estejam à vontade", costuma dizer durante os seus concertos, onde não faltam "muitas piadas". "Não há humor suficiente no mundo, na vida. Pode resolver-se tantos problemas com humor", confidenciou durante a sua passagem por Lisboa, esta semana. Aos jornalistas, disse que quem vai aos seus concertos "sabe que vai ter uma noite que nunca vai esquecer e que pode abrir o coração". "Viajamos pelo mundo porque abrimos o coração e esperamos que as pessoas abram o coração", acrescentou, rematando: "a música une as pessoas".

Saltou para a fama em 1194 com a interpretação de A segunda Valsa de Dmitri Shostakovich e desde então não prepara apenas programas diferentes para as suas digressões anuais, como lhes junta músicas de filmes ou canções que se tornaram êxitos mundiais. Uma das composições que interpreta é especial: The Waltz Goes On foi composta pelo ator Anthony Hopkins, em 2011.





Aos 69 anos, casado e com dois filhos, Rieu vive num castelo em Maastricht – terá sido aqui que o mosqueteiro D’Artagnan passou os últimos momentos antes de morrer ao serviço do rei Luís XIV. É aqui que aproveita o silêncio, depois de passar os dias rodeado de música. O "rei da valsa" já vendeu 40 milhões de CD e DVD, tem mais de 485 discos de ouros e mais de 270 de platina e 3,8 milhões de seguidores no Facebook. Ainda assim, a reforma não é hipótese, como já assumiu. "Vou continuar a atuar até ter 120 anos".