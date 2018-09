Titan, um pastor-alemão K9, detectou e deitou ao chão o suspeito. O momento foi captado pelo polícia responsável pelo canino com o uso de uma câmara de corpo.

Um suspeito na Flórida acusado de tentar raptar um bebé foi apanhado por um cão-polícia na segunda-feira passada. Titan, o K9, conseguiu detectar o cheiro do homem e encontrou-o escondido numa zona de mato.

Os polícias de Pasco County e Titan conseguiram encontrar Kevin Wilson, de 24 anos, poucos depois de responderem a uma chamada de emergência de uma tentativa de rapto de um bebé de seis meses.

Wilson conseguiu agarrar no bebé e, segundo a mãe, estava a agarrá-lo com tanta força que parecia estar a sufocá-lo. Só não concluiu o rapto porque o tio da criança ameaçou-o com uma arma, levando-o a fugir para uma zona de mato perto da habitação do bebé.





Titan conseguiu detectar o suspeito através do seu faro e cerrou a sua mandíbula no braço deste, impedindo-o de fugir. Inicialmente, Wilson resistiu em submeter-se à ordem do polícia para se deitar de barriga para baixo no chão. "Deite-se ou não deixamos o cão soltá-lo", ameaçou o sargento Ferguson, enquanto encoraja o seu parceiro de quatro patas e diz que ele é um "bom menino".

Eventualmente, o suspeito fez o que as autoridades mandavam e foi levado sob custódia policial. Será acusado de tentativa de rapto de menores, negligência infantil e outros crimes.