Quando era mais nova o pai, engenheiro, fazia-lhe sempre perguntas relacionadas com matemática. Só que aquele jogo não era fácil. E sua dificuldade em responder de imediato causou-lhe alguma ansiedade. Começou a detestar tudo o que envolvesse Matemática – incluindo código, estatística e engenharia. É o que Reshma Saujani conta no seu livro Girls Who Code – Aprende a Programar e Muda o Mundo, da editora Texto. Mas essa realidade já mudou. "Este livro tem o poder de chegar até às raparigas que os nossos programas ainda não alcançaram", explica à SÁBADO Reshma Sajani.

É que Reshma é a fundadora e CEO da Girls Who Code, uma organização sem fins lucrativos para acabar com a segregação do sexo feminino, na área da tecnologia. "Quando as pessoas pensam em programadores hoje em dia, imaginam um rapaz de capuz, no escuro, a clicar no teclado. Para muita gente, é uma loucura pensar que a primeira cientista da computação era uma mulher - Ada Lovelace", afirma a CEO. Reshma defende ainda que este estereótipo se deve ao facto de que nos anos 80 Hollywood lançou filmes como Revenge of the Nerds, War Games e Ferris Bueller's Day Off. "Todos apresentavam meninos que gostavam de computadores. Não demorou muito para que os pais começassem a presentear computadores pessoais aos filhos, mas não às filhas."

Através de programas intensivos de Verão, durante sete semanas, as raparigas têm a possibilidade de aprender na sala de aula de grandes empresas como Amazon, Twitter, Facebook, Google AT&T ou Microsoft. "Fornecemos modelos femininos para que elas possam ver-se como programadoras e quebrar o estereótipo de como um programador se parece", explica. Podem ainda formar clubes depois das aulas, com a ajuda de facilitadores (pessoas com mais de 18 anos com alguma ou nenhuma experiência na área) para aprenderem a linguagem da programação. Mas não acaba aqui: existem ainda cursos específicos, com a duração de duas semanas, como o desenvolvimento da aplicação iPhone, por exemplo. E o melhor de tudo? É grátis.

Mas tudo isto aconteceu porque a CEO, que era advogada de defesa em Nova Iorque, decidiu arriscar numa nova aventura. Em 2010 Reshma concorreu ao Congresso – foi a primeira mulher de ascendência sul-asiática a concorrer. "Os meus pais vieram para a América como refugiados e por isso eu amo os Estados Unidos e queria retribuir. Acredito em serviço público e era assim que eu pensava retribuir", conta Reshma.

Numa das suas visitas às escolas de Nova Iorque deparou-se com um problema: não havia quase nenhuma rapariga a aprender programação. As salas dos computadores estavam cheias de rapazes. "A proporção de mulheres na área de tecnologia passou de 37% em 1984 para apenas 18% hoje", diz Reshma Sajani. E acrescenta: "as meninas não querem ser cientistas da computação porque não vêem ninguém parecido com elas. E assim cada vez menos mulheres seguem ciência da computação. É um ciclo de auto perpetuação". Foi assim que em 2012 nasceu Girls Who Code onde inicialmente eram apenas 20 raparigas, recrutadas por Reshma, numa sala de aula. Hoje já contam com quase 90 mil meninas de todas as origens em 50 estados. "Não cheguei a este problema do ponto de vista técnico. No entanto, estou a prender a codificar. O nosso escritório tem lições de codificação a cada semana, que são extraídas directamente do currículo [trabalho de equipa, confiança, comunicação, funções, variáveis, etc.] dos nossos clubes".



Ensinar a ter coragem

A verdade é que a vida de Reshma nem sempre foi um mar de rosas. Foi rejeitada três vezes pela Escola de Direito da Universidade de Yale, em New Haven, Connecticut, nos Estados Unidos, a Universidade dos seus sonhos. Depois acabou por entrar através de uma transferência, mas quando acabou o curso acabou a fazer algo que não a completava. Candidatou-se ao congresso e perdeu a corrida. "Fiquei devastada, mas também me senti como: 'Oh meu deus, eu não morri'", conta Reshma Saujani à SÁBADO. Os pais não ficaram contentes quando a filha decidiu candidatar-se porque, sendo emigrantes, queriam que a filha escolhesse uma profissão mais tradicional, como advocacia. "Apesar disso, eles estão orgulhosos de tudo o que fiz até agora", conta a criadora do movimento internacional para acabar com a diferença de género na tecnologia.

Em 2013 perdeu também a oferta para o cargo público como procuradora da cidade de Nova Iorque. "Acho que estava a começar a ter uma vida corajosa e agora corro riscos, sou rejeitada, as coisas não funcionam sempre, mas é mais fácil tentar coisas que acho que não funcionam ou coisas que são mais difíceis. Eu acho que o fracasso leva-te numa jornada que abre tantas paredes".

"Ensine coragem às raparigadas, não perfeição" foi um dos discursos de Reshma Saujani, no Ted Talk, que tem mais de 3 milhões de visualizações no YouTube. "Acho que ensinamos as nossas meninas a fazer tudo certo, a ser perfeitas, a não sujar os rostos, mas ensinamos os nossos meninos a assumir riscos e a fracassar. Acho que isso está, em muitos aspectos, a impedir as mulheres de terem uma vida alegre. Acho que temos que ensinar as garotas a serem corajosas e ensiná-las a não serem perfeitas! Acho que assim elas encontrarão as coisas que querem fazer e farão a diferença."

Próximo passo? "Acabámos de testar os nossos primeiros programas para meninas entre a terceira classe e o quinto ano, para que possamos chegar a raparigas mais jovens. Também estamos a trabalhar no currículo de tecnologia das adultas para ajudar as garotas a ver como é uma mulher programadora", conta Reshma. O objectivo é igualar o número de rapazes e raparigas no mundo da programação até 2027.