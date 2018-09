Doca de Santo

Doca de Santo Amaro, Lisboa • 213 963 535 • 12h30-24h; não fecha • €20 (Preço médio)





Os clássicos - do choco frito ao caril e ao prego - ficaram. De resto, o Doca de Santo, com um historial de 22 anos de qualidade, nas Docas, renovou-se totalmente: a decoração está mais luminosa e no menu brilha um imperdível tártaro de atum (a €11,50, na foto). Outra novidade é o risoto de cogumelos (€13), perfeito.





Muito Bey

R. da Moeda, 8, Lisboa• 935 157 503 • 12h-15h 19h30-24h (sexta até à 01h; não fecha. • €20 (Preço médio)



O Muito Bey cansou-se de ser apenas Médio Oriente tradicional e introduziu criatividade na sua cozinha de Beirute. Chamou o chef libanês Joseph Youssef para criar pratos como a baclava de queijo: o pastel de massa filo é recheado com feta, salsa e noz-moscada e servido com compota de tomate ligeiramente doce, por €8,50.





Barão Fladgate

R. do Choupelo, 250, Vila Nova de Gaia • 223 772 951 • 12h30-22h30; fecha 15h-19h30 • €35 (preço médio)



No restaurante das Caves Taylor's, o Verão chegou com sugestões frescas e de inspiração mediterrânea, mas também com algum exotismo. Veja-se o caso do polvo (€24), vestido com uma tempura de panko crocante e servido ao lado da couve-flor em açafrão e da batata-doce roxa. Visualmente, o chef Ricardo Cardoso quis transformar este prato num coral, fazendo-se valer de um molho ligeiro de caril e de uma espuma de lima kaffir (de aspecto mais enrugado que a lima comum e com um sumo muito forte e ácido) - uma das propostas mais arrojadas da nova carta.





A Brasileira

R. Sá da Bandeira, 91, Porto • 225 311 000 • 12h30-22h; fecha 15h30-19h30 • €30 (preço médio)



"Matinée", "Verdes Cenários", "Uma Boa Forma de Começar", "Os que Nunca Podem Faltar" e "Doce Conclusão" são os cinco actos da performance gastronómico-teatral que toma conta da carta d' A Brasileira, no Porto.

Entre as novidades sazonais, os croquetes de carne com molho fumado (a €8) são as estrelas que lideram a entrada em cena da refeição, num modo especial de estar à mesa que o chef Rui Martins (Chefe Cozinheiro do Ano em 2016) classifica como fun dining (algo próximo do fine dining, mas menos formal). Já experimentou o conceito?





Petiscos - Vinum

R. do Agro, 141, Vila Nova de Gaia • 220 930 417 • 10h-24h • €15 (preço médio)



Pondo sempre o produto acima de tudo, as sugestões do chef Hugo Rocha contemplam a vaidosa e estaladiça alheira de Mirandela com pimentos (€13) ou o presunto de vaca velha transmontana, laminado finamente e suave assim que se envolve na língua (€9). Para provar com outra especialidade da casa: cocktails à base de vinho do Porto.





El Gordo

R. do Alecrim, 23, Lisboa • 213 461 337 • 17h-2h; não fecha • €20 (Preço médio)



Não é o primeiro El Gordo lisboeta, mas este - na subida do Cais do Sodré para o Bairro Alto - é temático: a América do Sul inspirou a decoração e o menu (com petiscos para partilhar, mas não só) tem ceviches à moda do Peru (de robalo ou sardinha, excelentes, a €13), camarões à colombiana, feijoada à brasileira e carnes grelhadas à argentina. E continua nos doces: a mousse leva cachaça e há churros com doce de leite, uma tentação.





Pesca

R. Escola Politécnica, 27, Lisboa • 213 460 633 • 12h-15h e 19h-24h (fecha 2.ª) • €60 (preço médio)



A carta de Verão de Diogo Noronha no Pesca - que abriu em Setembro de 2017 - tem na garoupa da pedra dos Açores, por €31, a mais irresistível proposta. Chega filetada com um chapéu de pele tostada e crocante e acompanha com abóbora patisson, tomate, cenouras na brasa e erva-cidreira. Também entra no menu Maresia, com sete momentos, a €50.





Cocorico

R. Duque de Loulé, 97, Porto • 926 885 187 • 12h30-22h30 • €8 (Preço médio)



O menu leva-nos numa viagem pelas várias províncias gaulesas para nos mostrar o que de mais característico há em cada uma. Do noroeste, com sotaque bretão, a chef Flora Mikula trouxe-nos frutos-do-mar gratinados: aqui, a amêijoa, o mexilhão e o berbigão são cozinhados em manteiga de amêndoa, limão confitado e estragão, e servidos numa panela de ferro fundido.





+ novidades...



Zazah

Quase a fazer um ano, o restaurante do Príncipe Real, em Lisboa, começou a servir carabineiros com puré de batata e tinta de choco. Irresistíveis.



Largo do Paço

O carabineiro de Sagres é servido em Amarante. A serra do Marão impõe-se, firme, na paisagem, mas o bicho não deixa de saber ao mar algarvio.



Local - your healthy kitchen

Abriu em Santos, em Lisboa, com pratos vegan e vegetarianos como o húmus com lentilhas e legumes assados. A descobrir.



Pasta Non Basta

No novo italiano de Alvalade, prove a bresaola - carne bovina salgada e seca - com mozarela, tomate, rúcula e parmesão.

Pç. da Liberdade, 25, Porto • 220 035 600 • 15h-1h •O chef Francisco Pico, do requintado Bar das Cardosas, revisitou as memórias de Goa, onde já trabalhou, para levar à mesa a galinha tikka masala (€26) na sua expressão mais tradicional. A combinação de especiarias - canela, hortelã, cominhos, gengibre e coentros - repousa no perfumado arroz basmati e desfaz-se na crocância dos paparis.