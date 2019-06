Baterista sofre AVC em palco e continua a tocar para não desiludir banda

Alex Headen, de 28 anos, estava a tocar com a banda, no mês passado, num festival de rock, em Manchester, quando sentiu uma dor bastante forte nos ombros, seguida pela sensação de formigueiro e perda de visão no olho esquerdo.

Alex, que sofreu um AVC em palco, contou ao Manchester Evening News que "não queria parar o concerto porque estava no início". O artista, que ainda conseguiu beber alguns goles de água, pensou que bastava terminar aquela canção para comer e beber rapidamente, de modo a conseguir aguentar-se até ao final.

O músico não queria desapontar os colegas de banda e continuou a tocar até ao fim da música. Mais tarde caiu para cima da bateria e foi transportado de emergência para o hospital.



"Não me lembro de quase nada se recordar os primeiros dias em que estive no hospital. Só sei que estava extremamente assustado", confessou ao jornal britânico The Mirror.