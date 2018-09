Em dois anos, o número de enfermeiros portugueses a emigrar desceu para menos de metade. Os números comprovam-se na quebra de declarações que certificam a habilitação para exercer, emitidas pela Ordem dos Enfermeiros – entre 2015 e 2017 diminuíram 52,6% (de 2717 para 1286). Também o número de enfermeiros no desemprego baixou: entre Maio de 2016 e o período homólogo de 2017, os profissionais desempregados baixaram 34,8% (de 696 para 454), segundo dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

A tendência de emigração dos profissionais de saúde está a diminuir. No entanto, segundo disse a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, ao Jornal de Notícias, o número de pedidos de habilitação "ainda é muito elevado". Além disso, 15 mil enfermeiros estão ainda a trabalhar fora do país.

Nos dois primeiros meses de 2018, foram recebidos 208 requerimentos – o equivalente a cerca de 3,5 pedidos por dia. Devido à obrigação dos alunos de terminar o curso para se poderem inscrever na Ordem, e só aí pedir o documento, os números são ainda inconclusivos. "Só posteriormente é que vamos perceber se o número continua a diminuir", explicou Ana Rita Cavaco.