Barre, o exercício-tendência que junta balé e pilates

Junte os calcanhares e afaste os dedos dos pés. Flita os joelhos de modo que os glúteos estejam alinhados com os calcanhares e, com o braço ligeiramente arqueado, suba e desça os calcanhares até ficar nas pontas dos pés. Repita 10 vezes", pede-me a instrutora de Barre Workout, Karla Yela, ao telefone. Executo o movimento, uma variação do plié do balé clássico, e sinto um ardor nos músculos gémeos das pernas. O Barre é um tipo de exercício que junta os movimentos que as bailarinas realizam na barra de balé para treinarem o corpo para a dança clássica, com Pilates, ioga e treino funcional. "Trabalhamos o cardio, a tonificação das pernas e a musculatura do quadril e da coluna lombar", explica à SÁBADO Karla Yela, instrutora no ginásio Zenemotion, no Porto. Chegou há pouco tempo a Portugal e ainda há poucas aulas disponíveis. "No Norte, sou a única instrutora", garante Karla Yela.